Neue Probleme beim Gewerbeimmobilien-Finanzierer NYCB: Das Unternehmen muss milliardenhohe Abschreibungen verbuchen und tauscht jetzt auch noch seinen Konzernchef aus!Bei dem in Schieflage geratenen gewerblichen US-Immobilienkreditgeber New York Community Bancorp (NYCB) nehmen die Probleme immer weiter zu. Das Unternehmen offenbarte "erhebliche Schwächen" in seiner Kreditrisikoüberwachung, schrieb den Wert von vor Jahren erworbenen Unternehmen ab und tauschte sein Management aus, um gegen die aktuellen Turbulenzen anzukämpfen. Diese Entwicklungen ließen die Aktie des Kreditgebers dramatisch einbrechen. Alessandro DiNello wurde mit sofortiger Wirkung als neuer CEO ernannt, der Thomas Cangemi …