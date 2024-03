Hören: https://open.spotify.com/episode/7zrCfcHtzyWJ0KWUjPFvee Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #600: - ATX zum März-Auftakt stärker- gestern hohe Volumina gesamt und vor allem bei der Erste Group- Semperit verliert wegen MSCI-Change- News zu Wienerberger, Marinomed, Palfinger, Rosinger Group, ReGuest- Aktienbarometer mit meiner Wunsch-Info und starken Ansagen von Robert Ottel und Georg Knill in Richtung Politik- am Montag kommt ein "Börsepeople Intern" (für bestehende und die es noch werden wollen) zu diesem Thema- Spoiler Beatrix ...

