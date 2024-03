Der Euro hat sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Im Mittagshandel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0815 Dollar. Er blieb so auf dem Niveau aus dem frühen Handel. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0826 Dollar festgesetzt.Die am Vormittag veröffentlichten Daten zu den Verbraucherpreisen aus der Eurozone bewegten den Euro nicht nachhaltig. Die Inflation in der Eurozone ...

