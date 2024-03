Krypto News: Axelar-Token explodiert - jetzt noch investieren und Kapital verdoppeln?

Der Axelar-Token verzeichnete kürzlich einen extremen Preissprung, mit einer Zunahme innerhalb weniger Stunden um 62%. Besonders dabei ist auch der Sprung von 21% in der letzten Stunde, der den Token auf ein neues Allzeithoch von 2,65 US-Dollar bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden US-Dollar katapultierte. Vor dem heutigen Höhenflug hatte der Token einen Höchststand von 1,23 US-Dollar.

Tageschart des Axelar Token, Quelle: www.coinmarketcap.com

Es stellt sich natürlich die Frage, was hinter diesem rasanten Sprung steckt. Einige Hintergrundinformationen sind hierfür nicht unwesentlich.

Technologie von Axelar bringt Vorteile in die Kryptowelt

Axelar, gegründet 2020, bezeichnet sich selbst als "Sichere Cross-Chain Kommunikationsplatform im Web3". Axelar ermöglicht es Entwicklern, Anwendungen zu erstellen, die über einzelne Blockchain-Grenzen hinaus funktionieren, wodurch Nutzer mit jeglichem Vermögenswert oder jeder Anwendung auf jeder Kette interagieren können - und das alles mit einem einzigen Klick.

Diese durchgängige Kommunikationsfähigkeit wird durch eine Kombination fortschrittlicher Technologien erreicht, einschließlich der Axelar Virtual Machine (AVM), die das zusammenspiel unterschiedlicherer Smart Contracts unterstützt, und Dienste wie die Interchain Token Service (ITS), die die Austauschbarkeit und spezifische Funktionalitäten von Token über verschiedene Blockchains hinweg erhalten.

Ein Schlüsselaspekt, der Axelar besonders macht, ist seine Skalierbarkeit und Programmierbarkeit. Die Plattform ist so gestaltet, dass sie sicher, skalierbar und einfach programmierbar ist, wodurch sie sich als wahre Multichain-Plattform positioniert.

Die Axelar Virtual Machine ermöglicht es Entwicklern, chain-agnostische Entwicklungen vorzunehmen - das heißt, sie müssen nicht jede Programmiersprache der Blockchains kennen, sondern können in ihrer gewohnten Sprache programmieren. Die Virtual Machine übernimmt die Übersetzung und bringt es so auf eine Vielzahl von Blockchains.

Durch die Einführung von "permissionless" Verbindungen für beliebige Blockchains kann das Protokoll Hunderte von Blockchains im Ethereum L2-Universum verbinden.

Axelar Webseite, Quelle: https://axelar.network/

Axelar bietet also Lösungen an, die das Zusammenspiel verschiedener Netzwerke vereinfachen. Ein Highlight sind die sogenannten Interchain Tokens, die es ermöglichen, Token so zu nutzen, als ob sie auf jeder beteiligten Blockchain heimisch wären, und dabei besondere Funktionen über diese Netzwerke hinweg beibehalten.

Solche Fortschritte öffnen die Tür für Entwickler, um neue Arten von Anwendungen zu schaffen, die nahtlos über verschiedene Blockchains hinweg funktionieren - ähnlich dem Zusammenstecken von Legosteinen.

Durch seinen Fokus auf Sicherheit, die Möglichkeit, problemlos zu skalieren, und die Bereitstellung von Tools für Entwickler zeigt Axelar's Rolle als wichtiger Akteur im Bereich der Verbindung verschiedener Blockchain-Netzwerke.

Preisanstieg - was steckt dahinter?

Der Preisanstieg des Axelar-Token begann heute um ca. 8:15 Uhr MEZ.

Nur wenige Minuten später, um 8:18 Uhr erfolgte die offizielle Ankündigung durch Binance auf ihrer Homepage, dass der Token nich am selben Tag auf der Börse gelistet wird.

Kurz darauf, um 8:21 Uhr kam auch der offizielle Tweet auf X, womit die Rally endgültig Fahrt aufgenommen hat. Diese zeitliche Abfolge der Ereignisse liefert ein klares Beispiel für den sogenannten "Binance Effekt".

Der "Binance Effekt" bezieht sich auf das Phänomen, bei dem der Preis eines Kryptowährungstokens einen deutlichen Anstieg erlebt, sobald bekannt wird, dass er auf Binance, einer der größten und einflussreichsten Kryptowährungsbörsen weltweit, gelistet wird. Eine Listung auf einer so renommierten Plattform signalisiert vielen Investoren und Tradern eine gewisse Legitimität und Erfolgspotenzial des betreffenden Tokens, und zu Beginn rechnet jeder, dass der Preis beim Listing steigen wird.

Als Ergebnis strömen Investoren, angelockt durch die Aussicht auf steigende Preise und erhöhte Liquidität, in den Markt, was häufig zu einem raschen Preisanstieg führt.

Damit ist wohl kaum zu rechnen, dass der Preis von Axelar sich in nächster Zeit nochmal so rasant weiter bewegen wird. Anders sieht die Sache bei Green Bitcoin aus. Der neue Token, derzeit noch im Presale, strebt eine ähnliche Erfolgsgeschichte wie Bitcoin in seinen Anfangszeiten an.

Dabei hat der Token in seinem Whitepaper auch schon bekanntgegeben, dass er Listungen an den zentralen Börsen anstrebt - was auch hier in Zukunft zu einem ähnlichen Effekt wie bei Axelar führen könnte. Die Zeichen stehen gut, da sich schon viele gewiefte Investoren ihre Anteile am Projekt gesichert haben.

Hier zu Green Bitcoin und Anteile am Projekt sichern.

Erklärung von $GBTC, Quelle: www.greenbitcoin.xyz

Green Bitcoin will mit seinem Konzept die energiesparende Ethereum Blockchain mit der ertragreichen Bitcoin Blockchain kombinieren.

Green Bitcoin - Staking und Prämien

Green Bitcoin (GBTC)bringt als erster das "Gamified Green Staking" auf den Markt. Diese Form des Stakings basiert auf der Vorhersage von Bitcoin-Preisen, wobei die Nutzer durch genaue Prognosen Belohnungen in Form von GBTC-Token verdienen können.

Das "Gamified Green Staking" von Green Bitcoin bietet zwei Arten von Staking: aktives und passives Staking. Beide Formen sollen Anleger binden, indem sie attraktive Belohnungen für das Engagement und die langfristige Beteiligung am Projekt versprechen. Während aktives Staking ein ständiges Engagement auf der Plattform sicherstellt, ist passives Staking für Anleger gedacht, die ihre Kryptowährungen ohne regelmäßige Interaktion vermehren möchten.

Im Aktiven Staking gibt es neben der oben bereits erwähnten Preisvorhersage auch noch wöchentliche Aufgaben, die die Investoren erfüllen können. Die Entwickler versprechen, dass bei einem entsprechenden Engagement bis zu 100% Token Boni möglich sind.

Hier Green Bitcoin Kaufen und jetzt schon vom Staking profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.