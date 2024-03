© Foto: HANS KLAUS TECHT - picture alliance / picturedesk.com



Der österreichische Sensor- und Lichtkonzern ams OSRAM hat einen wichtigen Kunden und Großauftrag verloren. Es soll sich um Apple handeln. Die Aktie bricht daraufhin dramatisch ein. Die Hintergründe. Die ams OSRAM-Aktie setzt am Freitag ihre dramatische Talfahrt fort und notiert am Nachmittag um weitere rund sieben Prozent im Minus, nachdem sie am Vortag bereits um 40 Prozent eingebrochen war. Der Grund für den Crash: Der österreichische Sensor- und Lichtkonzern soll einen wichtigen Kunden und dessen Großauftrag für Mikro-LEDs verloren haben. Bei dem Kunden soll es sich um Apple handeln, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Für den Großauftrag habe ams-OSRAM eigens ein neues Werk in …