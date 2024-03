Cemiplimab ist ein wirksamer PD-1-Inhibitor, der von der Europäischen Arzneimittelagentur für bestimmte Patienten mit fortgeschrittenem Basalzellkarzinom, fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom der Haut, fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs und fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs zugelassen ist.

GENESIS Pharma, ein regionales Biopharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer Arzneimittel für schwere und seltene Krankheiten in Mittel- und Osteuropa spezialisiert hat, gibt eine exklusive Vertriebsvereinbarung für das Krebsmedikament Cemiplimab in Griechenland, Zypern und Malta mit Regeneron Ireland DAC bekannt. Regeneron Ireland DAC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Regeneron, einem führenden Biotechnologieunternehmen, das lebensverändernde Medikamente für Menschen mit schweren Krankheiten erfindet, entwickelt und vermarktet.

Cemiplimab ist ein vollständig humaner monoklonaler Antikörper, der auf den Immun-Checkpoint-Rezeptor PD-1 auf T-Zellen abzielt und mit Hilfe der geschützten VelocImmune®-Technologie von Regeneron entwickelt wurde. In der Europäischen Union ist Cemiplimab für Erwachsene als Monotherapie für bestimmte Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Basalzellkarzinom (BCC), als Monotherapie für bestimmte Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem kutanem Plattenepithelkarzinom (CSCC), als Monotherapie oder in Kombination mit Chemotherapie für bestimmte Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) und als Monotherapie für bestimmte Patienten mit rezidivierendem oder metastasiertem Gebärmutterhalskrebs zugelassen.

Die beiden Unternehmen werden daran arbeiten, den Übergang aller relevanten Vermarktungsaktivitäten bis zum zweiten Quartal 2024 nahtlos abzuschließen.

Constantinos Evripides, Geschäftsführer der GENESIS Pharma, erklärte:" Seit mehr als 20 Jahren setzt sich unser Unternehmen dafür ein, dass Patienten in mehreren europäischen Märkten Zugang zu innovativen Therapien für schwere Krankheiten erhalten, und stützt sich dabei auf ein ständig wachsendes Netzwerk von Partnern, zu denen auch führende globale Biopharmaunternehmen gehören. Es ist uns daher eine Ehre, eine neue Vereinbarung mit Regeneron einzugehen, einem bahnbrechenden Unternehmen, das sich der Spitzenforschung verschrieben hat, und das unsere langfristige Expertise und unseren Fokus auf Medikamente für schwer zu behandelnde Krebserkrankungen weiter ausbaut."

Über GENESIS Pharma: GENESIS Pharma ist ein regionales Biopharmaunternehmen, das sich auf die Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Produkte zur Behandlung schwerer und seltener Krankheiten in Mittel- und Osteuropa konzentriert. GENESIS Pharma wurde 1997 gegründet und war eines der ersten pharmazeutischen Unternehmen in Europa, das sich auf Marketing, Verkauf und Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten spezialisiert hat. GENESIS Pharma unterhält ein starkes Portfolio in Therapiegebieten mit hohem medizinischem Bedarf durch langjährige strategische Allianzen mit einigen der weltweit führenden Biopharmaunternehmen.

