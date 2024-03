An der Wall Street wird am Freitag vor der Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten mit einer verhaltenen Eröffnung gerechnet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones 0,04 Prozent tiefer bei 38.979 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an. Den Nasdaq 100 sieht IG am Freitag 0,08 Prozent höher bei 18.060 Punkten.Im frühen ...

