ACATIS und GANÉ vereinen eine langjährige Partnerschaft und Freundschaft. Doch zuletzt kam es für alle Beteiligten und Beobachter zu einem unerwarteten Bruch. Wie es nun weitergeht. Die langjährigen Partner und Initiatoren des bisher sehr erfolgreichen Mischfonds ACATIS Value Event Fonds (früher ACATIS GANÉ Value Event Fonds) gehen zukünftig getrennte Wege. Doch wie konnte es nur so weit kommen? Was die Unternehmen verbindet ACATIS und GANÉ verbindet deutlich mehr als nur eine langjährige Partnerschaft. So arbeitete der heutige Vorstand der GANÉ AG, Hendrik Muhle, ab Oktober 2002 für ACATIS und Dr. Hendrik Leber als Investmentanalyst und Fondsmanager. Beide vereint bis heute die …