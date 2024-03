An der Wall Street wird am Freitag vor der Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten mit einer verhaltenen Eröffnung gerechnet. 20 Minuten vor Handelsbeginn notiert der Dow Jones Industrial 0,04 Prozent tiefer bei 38.979 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 0,4 Prozent an. Der technologielastige Nasdaq 100 steht 0,08 Prozent höher bei 18.060 Punkten. Im frühen Handel werden der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, die Bauinvestitionen, das Uni Michigan ...

