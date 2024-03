DJ WOCHENVORSCHAU/11. bis 17. März (11. KW)

=== M O N T A G, 11. März 2024 *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, ausführliches Jahresergebnis 07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Atoss Software AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats D I E N S T A G, 12. März 2024 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 BI-PK; 16:00 Analystenkonferenz) 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Porsche AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Februar *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Februar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 DE/SPD-Chef Klingbeil. Bundeswirtschaftsminister Habeck, Reden auf der SPD-Wirtschaftskonferenz zum Thema "Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt", Berlin *** 13:30 US/Realeinkommen Februar M I T T W O C H, 13. März 2024 06:50 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Eon SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar *** 07:00 DE/Zalando SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz) 07:00 DE/Klöckner & Co SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Adidas AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:30 ES/Inditex SA, Jahresergebnis 08:45 DE/Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW), "Zukunftstag Mittelstand", Berlin *** 11:00 EU/Industrieproduktion Januar Eurozone *** 22:00 DE/Morphosys AG, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 14. März 2024 *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK; 13:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:00 DE/RWE AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, ausführliches Jahresergebnis 07:00 DE/Hamborner Reit AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 LU/SAF-Holland SE, Geschäftsbericht *** 08:00 AT/Verbund AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, vorläufiges Jahresergebnis 08:30 TW/Foxconn Technology Group , Ergebnis 4Q 10:00 FR Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar *** 13:30 US/Erzeugerpreise Februar *** 15:00 US/Lagerbestände Januar 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q *** -DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht *** -DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Geschäftsbericht *** - DE/Munich Re, Geschäftsbericht *** - DE/Teamviewer SE, Geschäftsbericht *** - IT/Eni SpA, Capital Markets Day zum Strategieplan 2024-2027 - DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahrespressekonferenz - DE/Bilfinger SE, Geschäftsbericht - DE/Schott Pharma AG & Co KGaA, HV - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt- Februar F R E I T A G, 15. März 2024 *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Geschäftsbericht *** 07:00 DE/Vonovia SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis *** 07:30 DE/Salzgitter AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK) *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Februar *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis und Bi-PK *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen Februar *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung 13:00 DE/Grüne-Bundestagsfraktion, Europakonferenz, Berlin *** 13:30 US/Empire State Manufacturing Index März *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar *** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) März *** - DE/Deutsche Börse AG, Geschäftsbericht - EU/S&P, Ratingüberprüfung Spanien - JP/Börsenfeiertag Japan ===

