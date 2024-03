Befindet sich der Aktienmarkt in einer Blase? Dieser Frage hat sich der legendäre Hedgefondsmanager Ray Dalio am Donnerstag auf LinkedIn angenommen. Er verglich die aktuellen Werte von vielen Indikatoren mit denen von Spekulationsblasen aus der Vergangenheit und kam dabei zu einem eindeutigen Schluss.Der DAX und die US-Indizes sind in den letzten 18 Monaten enorm gestiegen. Befeuert wurde die Rally an den Börsen vor allem in ihrer zweiten Hälfte vom KI-Boom. Bei den jüngsten Kurssteigerungen, vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...