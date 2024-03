DJ S&P Global: US-Industrie im Februar stärker als erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im Februar deutlicher als erwartet verstärkt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 52,2 (Januar: 50,7) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 51,5 Punkte erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft. "In der verarbeitenden Industrie gibt es ermutigende Anzeichen dafür, dass die Malaise zu Ende geht, mit der die Güterproduzenten in den vergangenen zwei Jahren zu kämpfen hatten", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten.

Nach einer langen Periode des Abbaus bauten die Fabriken nun zunehmend die Lagerbestände wieder auf, was die Nachfrage nach Vorleistungen in die Höhe treibe und die Produktion so schnell wie zuletzt Anfang 2022 steigen lasse.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2024 09:56 ET (14:56 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.