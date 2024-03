In einem positiven Marktumfeld für Technologie-Titel verzeichnet die Apple-Aktie am Freitag zum Handelsstart ein Minus von 0,6 Prozent. Der Grund: Die Analysten von Goldman Sachs streichen das iPhone-Papier von ihrer "Conviction List".Goldman hat am Freitag die Aktie von Apple von ihrer "Conviction List" gestrichen, aber die Kaufempfehlung beibehalten. Das Kursziel wurde sogar leicht erhöht von 223 auf 232 Dollar. Der Markt konzentriere sich bei Apple aktuell auf langsamere Produktumsätze, was die ...

