SJB FondsEcho. Fidelity China Focus Fund. Neujahr. Gefeiert. Am 10. Februar 2024 hat in China das Jahr des Drachen begonnen, und auch wenn jeglicher Aberglaube bei der Analyse von Aktienmärkten deplatziert zu sein scheint, so ist doch festzustellen: Seit die chinesischen Börsen in Hong Kong, Shanghai und Shenzhen nach dem Ende der Neujahrsfeierlichkeiten wieder geöffnet haben, ging es mit den Kursen kräftig nach oben. Und tatsächlich ist das Jahr des Drachen bei vielen Chinesen mit großen Erwartungen ...

