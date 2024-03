Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 14/24Freitag, 05.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.30 neoriginalIch dich auch!Das F-WortComedyserie(vom 15.2.2022)Caro Meriel HinschingYannik Rojan Juan BaraniSvenja Leonie WesselowSven Sven Daniel BühlerTüffi Daniel Zillmannund andereSchnitt: Mareile Marx-ScheerMusik: Philipp BardenbergKamera: Harald CremerBuch: Jochen Wigand, Svenja IngwersenRegie: Nico SommerDeutschland 202223.50 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 5.4.2024)Deutschland 20240.30 Browser BallettAtomkrieg - Der Talk(vom 3.6.2023)1.00 Game Two #327Videospielmagazin(vom 4.4.2024)1.30 The BayVermisst(vom 13.3.2020)2.15 The BayVerdacht(vom 13.3.2020)3.00 The BayEntführung(vom 13.3.2020)3.45 The BayVerstrickung(vom 13.3.2020)4.25 The BayAbschied(vom 13.3.2020)5.10 The BayGeständnis(vom 13.3.2020)5.55 Frag den Lesch-6.10 Leben auf dem Mars(vom 24.11. 2015)Deutschland 2015(Die Sendung "Nutze deine Gedanken!" entfällt.)Woche 15/24Freitag, 12.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.35 neoriginalIch dich auch!Das DickpicComedyserie(vom 15.2.2022)Caro Meriel HinschingYannik Rojan Juan BaraniSvenja Leonie WesselowSven Sven Daniel BühlerJackie Nagmeh AlaeiTüffi Daniel ZillmannClaudia Stefan Charlotte BohningElli Stefan Nadine Wrietzund andereSchnitt: Mareile Marx-ScheerMusik: Philipp BardenbergKamera: Harald CremerBuch: Jochen WigandRegie: Johannes SchröderDeutschland 20220.00 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 22.30 Uhr)Deutschland 20240.35 Browser BallettTag X - Die Deutschlandretter(vom 24.6.2023)1.05 Game Two #328Videospielmagazin(vom 11.4.2024)1.35 The BayVerbrechen(vom 22.10.2021)2.25 The BayVerderben(vom 22.10.2021)3.10 The BayVermutung(vom 22.10.2021)3.50 The BayVerluste(vom 22.10.2021)4.35 The BayVersäumnis(vom 22.10.2021)5.20 The Bay-6.10 Verbundenheit(vom 22.10.2021)(Die Sendung "L'Opéra - Dancing in Paris" wurde auf Samstag, 13.04.2024, verschoben.)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/5726167