Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Endlich hat die Aktie von BYD wieder den Sprung auf mehr als 23 Euro geschafft. Die Notierungen sind aus der Sicht von Analysten in den vergangenen Tagen stabiler geworden. Nun ging es am Freitag um über 0,8 % aufwärts. Damit ist der Aufwärtstrend bei weitem nicht erreicht. Dennoch ist die Aktie immerhin nun wieder in einem positiveren Flow. Der Marktwert kletterte [...]

