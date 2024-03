Die in München ansässige MWB AG (Munich Wristbusters) plant im zweiten Quartal 2024 eine Notierung im direct market plus der Wiener Börse. Der Luxusuhren-Händler kauft und verkauft seit 2021 echte, getragene oder ungetragene Luxusuhren. Diese werden dabei nicht von MWB gekauft, bevor ein entsprechender Käufer gefunden wurde, was die Risiken als auch die Kapitalintensität im Vergleich zu Wettbewerbern reduziert, wie das Unternehmen betont. Dank einer großen Community und eines laufend erweiterten Netzwerks ist der Umsatz des Unternehmens die vergangenen Jahre stetig gestiegen, und zwar von 2,6 Mio. Euro in 2021 auf 5,3 Mio. in 2022 und auf 10,4 Mio. Euro in 2023. Für 2024 wird ein Umsatz zwischen 17 und 22 Mio. Euro erwartet, so das Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...