Die Aktie von Super Micro klettert am letzten Handelstag der Woche noch einmal kräftig nach oben - knapp sechs Prozent auf 923 Dollar steigt das Papier des KI-Profiteurs. Rückenwind gibt es durch eine Partnerschaft mit dem koreanischen Telekomriesen SK Telecom und durch die Zahlen vom Konkurrenten Dell.Auf dem bis gestern andauernden Mobile World Congress in Barcelona haben Super Micro und SK Telecom laut Medienberichten eine vielversprechende Partnerschaft geschlossen. Gemeinsam wolle man an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...