Am heutigen Tage kann Nordex massiv zulegen. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund sechs Prozent vorzeigen. Damit müssen für eine Wertpapier nun 11,13 EUR hingeblättert werden. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken. Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...