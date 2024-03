Krypto Bullrun: Welcher Coin hat Potenzial?

Wer denkt, dass er zu spät dran ist, um von der Rallye am digitalen Währungsmarkt zu profitieren, könnte schon bald eines Besseren belehrt werden. Zwar hat der Bitcoin-Kurs in den letzten Monaten um mehr als 100 % zugelegt, Experten erwarten aber noch viel höhere Kursziele. Bis auf 500.000 Dollar könnte der Kurs laut einigen Analysten im nächsten Bullrun steigen. Wem der Einstieg bei Bitcoin auf diesem hohen Niveau dennoch nicht ganz geheuer ist, der findet zahlreiche Alternativen, die noch deutlich höhere Gewinne einbringen können. Dabei pumpen vor allem Meme Coins in den letzten Tagen wieder extrem stark. Zuvor waren es noch KI-Coins, die explodiert sind. Mit Scotty the AI ($SCOTTY) kommt ein Coin auf den Markt, der die beiden Themen (KI und Memes) miteinander verbindet und daher das Potenzial hat, eine extrem starke Performance hinzulegen. Gewinne von 1.000 - 1.500 % wären dabei keine große Überraschung.

Analysten setzen auf Scotty

Scotty the AI erinnert nicht nur mit seinem Namen an Künstliche Intelligenz. Der neue Coin vereint die Eigenschaften eines KI-gestützten Projekts mit dem Charme eines Meme-Coins und beschreibt sich als "der Wachhund der Blockchain", der Codes gründlich prüft, Sicherheitslücken aufdeckt und Betrügern den Riegel vorschiebt. In Zeiten eines aufziehenden Bullenmarktes könnte genau diese Funktionalität entscheidend sein. Dementsprechend zieht $SCOTTY zunehmend das Interesse von Krypto-Walen und Brancheninsidern auf sich.

In einem seiner Youtube-Videos erläutert der Analyst Michael Wrubel seinen 310.000 Followern die Gründe für seine Investition in $SCOTTY und prognostiziert eine bevorstehende Kursexplosion. Mit seiner positiven Prognose steht Wrubel nicht allein da. Innerhalb kürzester Zeit wurden Token im Wert von fast 1,2 Millionen Dollar verkauft, wodurch das Potenzial schnell klar wird.

Jetzt mehr über $SCOTTY erfahren.

Zahlreiche Funktionen

Scotty the AI überzeugt mit blitzschnellen Token-Swaps, wobei die integrierte KI stets darauf bedacht ist, Transaktionen unter optimalen Bedingungen abzuwickeln, um die Kosten für die Nutzer zu minimieren. Zusätzlich ist die Einführung eines eigenen Sprachbots in Planung, der es Benutzern ermöglichen wird, nicht nur Smart Contracts auf Herz und Nieren zu prüfen, sondern auch tiefgreifende Fragen zu Kryptowährungen und Blockchain-Technologie zu stellen und Antworten in Echtzeit zu erhalten.

(Scotty Beschreibung - Quelle: Scotty-Website)

Die Roadmap von Scotty the AI deutet zudem auf spannende Zukunftspläne hin und auch ein Play-to-Earn-Spiel befindet sich angeblich in der Entwicklung, was die Popularität von $SCOTTY beträchtlich steigern und damit potenziell auch den Token-Preis positiv beeinflussen könnte. Mit der Beta-Version von Scotty Picks könnte bald eine neue Ära anbrechen, in der Anwender die KI-Expertise von Scotty nutzen könnten, um aussichtsreiche Kryptowährungen zu identifizieren und von diesem Wissen zu profitieren.

Jetzt Scotty-Website besuchen.

Hohe Staking Rewards

$SCOTTY repräsentiert einen ERC-20-Token innerhalb des Ethereum-Netzwerks, der mit einer Staking-Funktion ausgestattet ist. Die jährliche Rendite, das Annual Percentage Yield (APY), beim Staken von $SCOTTY ist variabel und abhängig von der Größe des Staking-Pools. Mit zunehmender Anzahl von Teilnehmern, die ihre Token staken, kann die APY zwar sinken, dennoch besteht die Aussicht auf dauerhaft Renditen im oberen zweistelligen Prozentbereich, da von Beginn an ein bestimmter Anteil des Gesamtangebots für Staking-Belohnungen zurückgelegt wurde.

(Scotty Staking Dashboard - Quelle: Scotty-Website)

Laut der Staking-Übersicht auf der Scotty-Website liegt die APY momentan bei 111 %. Da sich diese Rate mit der Größe des Staking Pools verändert, können insbesondere frühe Käufer, die bereits im Presale ihre Token staken, hohe Gewinne in Form von zusätzlichen Token erzielen. Diese lukrativen Staking-Bedingungen haben dazu geführt, dass schon mehr als 114 Millionen Token in den Pool geflossen sind, was zum Handelsstart zu einem verknappten Angebot führen könnte, da gestakte Tokens mindestens für eine Woche nach dem Listing an den Exchanges nicht handelbar sind.

Jetzt $SCOTTY kaufen und staken.

Nachfrage im ICO explodiert

Schon während des Vorverkaufs explodiert die Nachfrage nach $SCOTTY-Token. Innerhalb kurzer Zeit wurden Token im Wert von mehr als 1,1 Millionen Dollar verkauft, wobei täglich fast 100.000 Dollar umgesetzt wurden. Der strukturierte Vorverkauf gliedert sich in mehrere Phasen, wobei jede Phase eine Preissteigerung mit sich bringt, was frühen Investoren die Möglichkeit bietet, schon vor der offiziellen Markteinführung Buchgewinne mitzunehmen.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Laut der Website wird die nächste Preiserhöhung bereits in 8 Tagen durchgeführt, oder sobald das Vorverkaufsziel von 1,334 Millionen Dollar erreicht ist. Da inzwischen schon fast 1,2 Millionen Dollar umgesetzt wurden, dürfte die nächste Stufe also schon am Wochenende erreicht werden, lange bevor der Countdown abläuft. Die vielen Funktionen, die hohe Staking-Rendite und der Mix aus KI und Meme Coins führen schon während des Vorverkaufs zu einer extrem hohen Nachfrage, sodass einer Kursexplosion um weit mehr als 1.000 % nach dem Launch nichts im Weg stehen würde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.