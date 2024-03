Nach PEPE, Dogwifhat und BONK: Diese Meme Coins könnten jetzt viral gehen

Die Kurse am Kryptomarkt steigen und steigen. Ein Blick auf die Top 100 zeigt, dass vor allem Meme Coins aktuell den Markt dominieren. Mit Gewinnen, die schnell FOMO (Fear of missing out - Angst, etwas zu verpassen) aufkommen lassen könnten. Schaut man sich die größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung an, sieht man überall nur extrem hohe Gewinne. Dabei spielt es keine Rolle ob PEPE, Dogwifhat oder BONK - sie alle haben in den letzen Tagen hohe Gewinne eingebracht. Wer die Rallye verpasst hat, könnte hier allerdings bereits die nächsten Coins finden, die das Potenzial haben, zu explodieren.

Smog Token ($SMOG)

Beim Smog Token handelt es sich um einen weiteren Meme Coin, der vom Hype um Solana-basierte Token profitieren kann. Seit die Transaktionsgebühren bei Ethereum wieder durch die Decke gehen und oft bei 50 - 100 Dollar liegen, weichen Trader gerne auf Solana aus. Das zeigt sich auch daran, dass BONK und Dogwifhat im Abstand von nur 3 Monaten beide auf Solana die Milliarden Dollar Marke geknackt haben. SMOG könnte der nächste Coin sein, dem das gelingt.

Jetzt mehr über $SMOG erfahren.

(SMOG Kursverlauf - Quelle: Dextools)

SMOG überzeugt Anleger nicht nur durch eine integrierte Staking-Funktion, die eine APY von 42 % einbringt, sondern auch mit einer der größten Airdrop-Kampagnen im Solana-Ökosystem. 35 % der Token sind für Airdrops reserviert, für die sich Trader qualifizieren können, indem sie auf der Website mehrere Quests erledigen, um XP zu sammeln. Je mehr Erfahrungspunkte (XP) man am Ende hat, desto mehr SMOG-Token kann man bekommen.

Das spielerische Konzept mit den Airdrops und die Tatsache, dass $SMOG schon in den ersten Tagen auf über 100 Millionen Dollar gestiegen ist, bringen Analysten zu der Annahme, dass bei $SMOG schon die nächste Kursexplosion, die am Meme Coin-Markt für Schlagzeilen sorgt, bevorstehen könnte. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, einen Rabatt von 10 % zu erhalten, wenn sie $SMOG direkt auf der Website kaufen und staken.

Jetzt $SMOG kaufen.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Bei Scotty the AI ($SCOTTY) handelt es sich um einen Mix aus Meme- und KI-Coin, der zwei Trendthemen in einem Projekt vereint. Bei $SCOTTY haben Anleger derzeit außerdem noch die Möglichkeit, noch während des Vorverkaufs zu einem günstigen Fixpreis einzusteigen, während man nach dem Listing mit erhöhter Volatilität rechnen muss, bei der sich der Kurs schnell vervielfachen kann. Die Nachfrage explodiert schon während des Presales, sodass inzwischen bereits Token im Wert von knapp 1,2 Millionen Dollar verkauft wurden.

Jetzt SCOTTY-Website besuchen.

(Scotty the AI - Quelle: Scotty-Website)

Scotty the AI überzeugt neben einer hohen Staking-Rendite mit einer eigenen Token-Swap-Funktion und einem Sprachmodell, das User über die Blockchain aufklären und Codes analysieren kann, um Scamern keine Chance zu geben. Gerüchten zufolge soll auch ein Play 2 Earn Game entwickelt werden, wodurch die Bekanntheit von Scotty wohl nochmal steigen dürfte. Schon im Vorverkauf wird der Preis mehrfach angehoben, was frühen Käufern bereits einen Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen einbringt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SCOTTY im Presale kaufen.

Meme Kombat ($MK)

Auch bei Meme Kombat handelt es sich um einen Meme Coin ($MK), der Künstliche Intelligenz nutzt und damit von beiden Welten profitieren kann. Hier entsteht eine Battle-Arena, in der KI für spannende Kämpfe zwischen den erfolgreichsten Meme Coins sorgt. Die Figuren von PEPE, DOGE und Co. erwachen hier zum Leben und treten in der Arena gegeneinander an, sodass Meme Kombat von der Reichweite der einzelnen Coins profitieren kann. Der Vorverkauf der $MK-Token hat bereits über 10 Millionen Dollar umgesetzt und endet schon in der nächsten Woche.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Da die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf beginnt, wird erwartet, dass die Bekanntheit der Plattform dadurch sprunghaft ansteigt, was auch die Nachfrage nach $MK-Token explodieren lassen dürfte. Schon jetzt hat der X-Account von Meme Kombat mehr als 19.000 Follower und wenn PEPE, DOGE und Co. gegeneinander antreten, könnte ein Teil der Community der einzelnen Coins auch schnell auf Meme Kombat aufmerksam werden, um ihren Favoriten in der Arena zu unterstützen, sodass $MK einer der erfolgreichsten Meme Coins in in diesem Jahr werden könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.