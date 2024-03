Die Fed wird aus vier Gründen die Zinsen nicht senken in diesem Jahr! Erster Grund: die extreme Lockerung der Finanzkonditionen, sichtbar vor allem an der Euphorie der Aktienmärkte (KI-Euphorie) und im Höhenflug von Bitcoin und Co. Zweitens geht der Inflationstrend in den USA wieder nach oben mit stärkeren Anstiegen zum Vormonat (wenn auch nicht zum ...

