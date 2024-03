An der Technologiebörse knallen zum Wochenschluss die Sektkorken. Sowohl Nasdaq Composite als auch Nasdaq 100 legen am Freitag kräftig zu und steigen jeweils auf neue Rekordstände. Vor allem die Quartalszahlen von Dell und NetApp - beide Aktien steigen um mehr als 20 Prozent - versetzen die Anleger in Kauflaune.Das auf Datenspeicherung und -dienste spezialisierte Unternehmen NetApp hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 den bereinigten Gewinn um 41,6 Prozent auf 1,94 Dollar pro Aktie bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...