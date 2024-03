The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.03.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2024

.

ISIN Name

CA29383X1033 ENTHEON BIOMEDICAL CORP.

CA54342Q2053 LOOKING GLASS LABS LTD.

CA74359L1058 PROSPECTOR METALS CORP

GB00BMD68046 VAST RESOURCES PLC LS-001

GB00BYWRS683 CITY PUB GROUP LS -,01

IT0001498234 EEMS ITALIA S.P.A. EO-,50

SE0015962048 PERMASCAND TOP HOLDING

US71943U1043 PHYSICIANS REALTY DL-,01

US82621J2042 SIENTRA INC. NEW O.N.

