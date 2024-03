Der Gold-Spotpreis ist am Freitag auf den höchsten Stand seit Ende Dezember 2023 gestiegen. Am späten Abend kostete eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) 2.086 Dollar. Der Goldpreis setzte so seinen jüngsten Höhenflug fort. Mit dem Anstieg nähert sich der Preis wieder dem Rekordhoch, das im Dezember bei 2.135 Dollar erreicht wurde. Seit Mitte Februar geht es mit dem Goldpreis tendenziell nach oben. Zuletzt hatte die Spekulation auf Zinssenkungen großer Notenbanken im Verlauf des Jahres für Auftrieb gesorgt. ...

