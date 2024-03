Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 1 mars/March 2024) - The common shares of Rua Gold Inc. (RUA) previously listed as First Uranium Resources Ltd. (URNM) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Rua Gold Inc. is an emerging gold explorer with multiple permits in two key goldfields in a tier 1 jurisdiction, New Zealand. Reefton Goldfield on NZ's South Island and Glamorgan on NZ's North Island. The company is led by a highly experienced Board and Management team with knowledge of the area and a long history of successful discoveries. RUA GOLD is fully funded, fully permitted and ready to deliver on significant growth catalysts.

_________________________________

Les actions ordinaires de Rua Gold Inc. (RUA), précédemment cotées sous le nom de First Uranium Resources Ltd. (URNM), ont été approuvées pour leur inscription au CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Rua Gold Inc. est un explorateur d'or émergent avec plusieurs permis dans deux champs aurifères clés dans une juridiction de niveau 1, la Nouvelle-Zélande. Reefton Goldfield sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande et Glamorgan sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. La société est dirigée par un conseil d'administration et une équipe de direction très expérimentés, possédant une connaissance de la région et une longue histoire de découvertes réussies. RUA GOLD est entièrement financée, entièrement autorisée et prête à fournir d'importants catalyseurs de croissance.

Issuer/Émetteur: Rua Gold Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): RUA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 193 583 463 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 29 364 878 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 78109M 10 7 ISIN: CA 78109M 10 7 7 OLD CUSIP/ISIN: 33745A108/CA33745A1084 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$ Trading Date/Date de negociation: le 4 mars/March 2024 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for RUA. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)