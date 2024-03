In einem für Aktien weiter freundlichen Umfeld haben die US-Technologieindizes am Freitag ihre Rekordjagd fortgesetzt. Auch der marktbreite S&P 500 erreichte eine weitere Bestmarke. Nach wie vor werden die Börsen in den USA von der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik und der Hoffnung auf gute Geschäfte im Bereich Künstliche Intelligenz getrieben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 kletterte erstmals über die Marke von 18.100 und stieg zuletzt um 1,44 Prozent auf 18.302,91. ...

