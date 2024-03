DJ NACHBÖRSE/XDAX Unv. bei 17.743 Pkt - Bayer-Entnahme aus Stoxx-50 ohne Reaktion

FRANKFURT (Dow Jones)--Insgesamt in recht ruhigen Bahnen verlief der nachbörsliche Handel am Freitag. Es gab kaum Unternehmensmeldungen. Die Entnahme der Bayer-Aktie aus dem Stoxx-50 sorgte für keine Bewegung. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz unverändert getaxt.

Gleiches galt für die Talanx-Aktie. Das Unternehmen kauft das Geschäft mit Privatkunden und kleinen sowie mittleren Unternehmen von Liberty Seguros in Chile, Kolumbien und Ecuador. Auf Basis der Ergebnisse für das Gesamtjahr 2022 erwartet HDI in diesen Ländern eine Steigerung der gebuchten Bruttoprämien um insgesamt mehr als 600 Millionen Euro. Zusammen mit dem im November abgeschlossenen Zukauf in Brasilien erhöhen sich die jährlichen Prämieneinnahmen voraussichtlich um rund 1,7 Milliarden Euro.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 17.743 17.735 Unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

