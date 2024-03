Calvin Klein, Inc. eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PVH Corp. (NYSE: PVH), und Calvin Klein Fragrances, ein Geschäftsbereich der Coty Inc. (NYSE: COTY), stellen heute den Schauspieler und Musiker Idris Elba und seine Frau, Model und Menschenrechtsaktivistin Sabrina Elba, als die Gesichter von Calvin Klein Calvin Klein ETERNITY AROMATIC ESSENCE, vor, der neuesten Ergänzung des ETERNITY-Duftportfolios.

Die von Mert Alas fotografierte Kampagne bietet eine frische und eindrucksvolle Interpretation des zeitlosen Traums von ewiger Liebe, indem sie Idris und Sabrina in intimen Momenten zu einem maßgeschneiderten Cover von "Fever" von FKA twigs zeigt. Die eindrucksvollen Kampagnenbilder sind von tiefer Verbundenheit und der Essenz des Verlangens inspiriert und würdigen das sinnliche Erbe von ETERNITY durch die Zusammenarbeit mit einem authentischen Paar, das eine tiefe Verbindung zur Marke hat. Die Werbekampagne wird weltweit zu sehen sein und durch digitale und soziale Medien, Print und TV unterstützt.

"Die ETERNITY-Kampagnen von Calvin Klein haben schon immer eine intime und echte Liebe gezeigt. Es ist eine Ehre, dass unsere Romantik für ihre Authentizität anerkannt wird und dass unser Engagement in dieser Kampagne festgehalten wird. Wir freuen uns, ein Teil der kultigen, zeitlosen Liebesgeschichte von ETERNITY zu sein", so Idris und Sabrina gemeinsam.

CALVIN KLEIN ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN und FOR WOMEN sind erhabene und kühne aromatische Düfte, die durch eine einzigartige Kokosnussnote miteinander verbunden sind.

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN ist ein kontrastreicher aromatischer Gourmand, der von den Chefparfümeur innen Daphné Bugey und Frank Voelkl von Firmenich kreiert wurde. Der Duft eröffnet mit einer frischen Wacholderbeeren-Essenz mit holzigen und Gin-ähnlichen Facetten. In der Herznote fügt die Ausstrahlung von Kardamom eine würzige Qualität hinzu, die durch eine süße und blumige Lavendelnote ausgeglichen wird. Die verführerische Wärme der beruhigenden Kokosnuss fügt eine sexy Gourmand-Note hinzu.

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN ist ein frischer, blumiger Gourmand, der von den Parfümeurinnen Véronique Nyberg und Julie Massé von Mane kreiert wurde. Die bezaubernde Komposition besticht durch ihre kraftvolle Frische, die einem blumigen Duft eine moderne Note verleiht. Sie eröffnet mit aromatischen, blumigen Noten von Lavendel. Im Herzen enthüllt ein prickelnder Kokosnusswasser-Akkord eine lebendige Gourmand-Note, die in der Basis von einem verführerischen Dry-Down aus sinnlichen Hölzern kontrastiert wird.

Die charakteristischen Flakons und Kartons der Parfums wurden mit neuen Codes und luxuriösen Verarbeitungen neu gestaltet. Inspiriert von der Lebendigkeit von Edelsteinen, sind die Düfte in tealgrün lackierten Glasflaschen untergebracht. Die Form und die silberne Kappe der kultigen Originaldüfte von ETERNITY wurden beibehalten und die neue Verpackung strahlt Sinnlichkeit aus.

Über Idris und Sabrina Elba

Idris Elba ist ein preisgekrönter Schauspieler, Produzent, Regisseur und Musiker, der seinen Platz als einer der vielseitigsten Darsteller in Hollywood immer weiter festigt. 2016 wurde er als erster männlicher Schauspieler mit zwei SAG Awards an einem Abend ausgezeichnet für die herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Nebenrolle und für die herausragende Leistung in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie.

Sabrina Elba, ein Vielseitigkeitstalent in jeder Hinsicht, ist nicht nur Model, Unternehmerin und UN-Botschafterin für den Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD), sondern arbeitet auch mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie Farm Africa, Conservation International und dem European Board for Global Citizen zusammen und wurde mit Preisen wie dem TIME100 Impact Award und dem Crystal Award des Weltwirtschaftsforums ausgezeichnet.

Über Calvin Klein

Calvin Klein ist eine der weltweit führenden Mode-Lifestyle-Marken mit einer Geschichte kühner, unkonventioneller Ideale, die unser gesamtes Handeln bestimmen. Die minimalistische und sinnliche Ästhetik der 1968 in New York gegründeten Marke ist die Grundlage für unsere Herangehensweise an Produktdesign und Kommunikation und bietet die Möglichkeit, sich grenzenlos auszudrücken. Die Calvin-Klein-Marken CK Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear, und Calvin Klein Performance sind durch die Absicht und den Zweck verbunden, alltägliche Dinge zu einem globalen Kultstatus zu erheben. Jede der Marken hat eine eigene Identität und Position in der Einzelhandelslandschaft, was uns die Möglichkeit gibt, eine Reihe von universell ansprechenden Produkten an nationale und internationale Verbraucher mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu vermarkten. Unsere Produkte zeichnen sich durch verantwortungsbewusstes Design, hochwertige Konstruktion und den Verzicht auf unnötige Details aus. Wir streben nach einzigartigen und maßgefertigten Stücken, die sich dauerhaft gut tragen lassen und Saison für Saison relevant bleiben. Der weltweite Einzelhandelsumsatz mit Calvin-Klein-Produkten belief sich im Jahr 2022 auf etwa 9,3 Milliarden US-Dollar.

Calvin Klein festigt weiterhin seine Position als Innovator für neue digitale Plattformen und moderne Marketingkampagnen. PVH erwarb Calvin Klein im Jahr 2003 und verfolgt weiterhin einen fokussierten Ansatz, um die weltweite Relevanz, Präsenz und das langfristige Wachstum der Marke zu steigern.

Über Coty Inc.

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und ist eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem Portfolio ikonischer Marken in den Bereichen Parfüm, Farbkosmetik sowie Haut- und Körperpflege. Wir beliefern Verbraucher auf der ganzen Welt und verkaufen Prestige- und Massenmarktprodukte in mehr als 125 Ländern und Territorien. Coty und unsere Marken ermöglichen es den Menschen, sich frei auszudrücken und ihre eigenen Visionen von Schönheit zu kreieren, und wir setzen uns für den Schutz unseres Planeten ein. Erfahren Sie mehr unter coty.com oder auf LinkedIn und Instagram.

CREDITS FÜR WERBUNG:

Kreative Leitung: Calvin Klein

Kampagnen-Videos: Mert Alas

Bilder für die Werbekampagne: Mert Alas

REDAKTION:

TERNITY AROMATIC ESSENCE FOR WOMEN CALVIN KLEIN

ETERNITY AROMATIC ESSENCE FOR MEN KLEIN

SOZIALE MEDIEN: CKEternity

MARKEN-HANDLE: @calvinklein

