CMC Crypto Awards: Das sind die besten Kryptowährungen 2024

In diesem Jahr hat einer der bekanntesten Kryptodaten-Aggregatoren CoinMarketCap erstmalig seine CMC Crypto Awards veranstaltet. Bei diesen handelt es sich um die Oscars des Kryptomarktes.

Für diesen können die Interessierte noch bis zum 3. März auf der Website ihre Stimmen abgeben. Verkündet werden die offiziellen Gewinner dann am 6. März auf der CMC Crypto Awards Ceremony, welche auch live über YouTube verfolgt werden kann.

Wie es sich für eine Auszeichnung gehört, gibt es auch entsprechende Belohnungen für die Sieger. Im Falle des CMC Crypto Awards sind dies passenderweise einzigartige NFTs, welche über eine Blockchain bereitgestellt werden.

Vermutlich könnte die Bekanntgabe weitere Anleger in die Gewinner locken und somit die Preise zum Steigen bringen. Deshalb wollen wir schon einmal auf das aktuelle Bild schauen und wer bisher führend ist.

Kryptowährung des Jahres

Von den insgesamt 5 Coins, die zur Wahl der besten Kryptowährung stehen, liegt aktuell der Toncoin mit 40,9 % aller Stimmen an der ersten Position. Er hat sich auf die Messenger-App Telegram spezialisiert, die im Kryptobereich große Popularität erlangt hat.

An zweiter Position liegt die selbst von Vitalik Buterin, dem Gründer von Ethereum, gelobte Blockchain Solana, die seitdem um rund 800 % zulegen konnte. Dabei erhielt Solana 29,6 % der Stimmen.

Erst an der dritten Stelle folgt Ethereum, die größte Blockchain im Bereich der dezentralen Anwendungen, NFTs und mehr. Trotz des Merges und des Dencun-Upgrades und der Marktdominanz konnte ETH lediglich 14,2 % der Stimmen erhalten.

Auf Platz vier der CMC Crypto Awards befindet sich aktuell Ripple, welches die rechtlichen Probleme größtenteils beseitigen, mit seiner Layer-2 Palau den Nutzen des Netzwerks steigern, eine Klassifizierung als Nicht-Wertpapier erhalten und strategische Allianzen mit Swift aufbauen konnte. Ripple erzielte nur 9,7 % aller Stimmen, was vermutlich auch auf die verhältnismäßig enttäuschende Kursentwicklung zurückzuführen ist.

Den letzten und fünften Platz der CoinMarketCap Awards belegt Chainlink mit 9,7 % der Stimmen, welches ein Cross-Chain-Protokoll zur Verbindung mit TradFi eingeführt und eine Kooperation mit dem Interbanken-Zahlungsnetzwerk Swift aufgebaut hat, sowie von Coinbase-Cloud aufgenommen wurde.

Jetzt in KI-Sicherheits-Ökosystem investieren!

Memecoin des Jahres

Der beliebtesten Memecoin wurde der auf Solana stationierte Shiba-Inu-Token Bonk, welcher 42,4 % der Stimmen erlangte und über 100 Partnerschaften mit anderen Projekten aufbaute. Auf Platz 2 befindet sich mit 35,4 % der Stimmen der Frosch-Memecoin Pepe, der erst vor wenige Tagen auf den dezentralen Kryptobörsen ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Auf dem dritten Platz ist Memecoin ($MEME), welcher von Binance Labs und der Meme-Plattform 9GAG unterstützt wird und 14,9 % der Stimme erhielt. Hinter ihm liegt der erste Bitcoin-BRC20-Token Ordi mit 5,9 % und auf dem fünften Platz Milady mit 1,4 % der Stimmen, die Finanzen, Kunst und Internetkultur zusammenführen will.

Nicht außer Acht gelassen werden sollten aber auch die bedeutenden Memecoin-Neuaufsteiger. Der Community-zentrierte Krypto-Geheimgesellschaft Smog, das KI-P2E-Ökosystems Meme Kombat und die KI-Onlinesicherheitsplattform Scotty the AI. Aber auch Sponge konnte mit seinem GameFi-Ökosystem vermehrt für großes Aufsehen sorgen.

Jetzt neuen KI-Memecoin entdecken!

Innovativstes NFT- und Gaming-Projekt

Unter den NFT- und GameFi-Coins der CMC Crypto Awards ist das in Bezug auf die Marktkapitalisierung führende Immutable zurzeit auf Platz 1. Es erhielt 31,1 % der Stimmen, eliminiert Transaktionsgebühren und ermöglicht mit seinem Passport ein schnelles Onboarding.

Auf Platz 2 befindet sich das MMORPG Big Time, hinter dem Entwickler von Epic Games, Blizzard, EA und Riot stehen und das 29,4 % der Teilnehmer überzeugte, da es eines der besten Blockchainspiele ist.

Der dritte Platz wird derzeit von dem dezentralen NFT-Marktplatz Blur belegt, welcher eine Alternative zu dem aufgrund der Zentralisierung in Verruf geratenem Handelsplatz OpenSea bietet und 22,9 % der Stimmabgaben erhielt. Er zeichnet sich dadurch aus, dass es keine Gebühren und flexible Lizenzgebühren, Analysefunktionen, Lending und mehr gibt.

Die kultigen NFT-Pinguine von Pudgy Penguins, welche weit über das Internet und in der Welt verstreut wurden sowie IP-Rechte, Merchandise und Events bieten, haben 12 % der Stimmen und somit den vierten Platz erzielt. Auf der Fünf liegt der NFT-Dienstleister für Kredite, Abzahlungen und mehr mit dem Namen BendDAO, der nur 4,7 % der Stimmen erhielt.

Jetzt in KI-Blockchaingames investieren!

Innovativstes DeFi-Projekt

Im Bereich der DeFi-Projekte ist Uniswap mit 62,1 % der Stimmen mit Abstand führend. Erst in diesem Jahre wurden V4 eingeführt, um die dezentrale Liquidität zu steigern und die DeFi-Entwicklung zu erleichtern.

Auf dem zweiten Platz befindet sich EigenLayer, für welches 19,4 % der Befragten gestimmt haben. Es soll die Entwicklung von DApps verbessern, indem es diese bezahlbarer und effizienter macht, wobei es Restaking für höhere Nutzergewinne und Netzwerksicherheit unterstützt.

Mit 9,1 % der Stimmen befindet sich MakerDao auf dem dritten Platz, welches 14 Upgrades durchführte, wie beispielsweise die Einführung von RWA-Sicherheiten. Danach folgt der Telegram-Trading-Bot Unibot, der sich schnell aufgrund seiner Nutzerfreundlichkeit einen Marktanteil erkämpft und nun 5,4 % der Stimmen erhalten hat.

Den fünften Platz belegt das SocialFi-Projekt Friend.Tech, welches das Engagement der Nutzer tokenisiert sowie exklusive "Keys" für Content und Chats verkauft. Dieses erhielt jedoch nur 4 % der Stimmen.

Ein weiterer spannender Kandidat ist Green Bitcoin, welches eine besonders nachhaltige Blockchain sowie das innovative Predict-to-Earn-Verfahren bietet, bei dem sich die Anleger durch richtige Vorhersagen ein zusätzliches Einkommen verdienen können.

Aber auch das patentierte und bahnbrechende eTukTuk konnte für großes Aufsehen sorgen. Denn es revolutioniert nicht nur den Markt der TukTuks mit seinen elektronischen Varianten, sondern baut auch unter anderem mit Partnern wie der Regierung von Sri Lanka außergewöhnlich nachhaltige Ladestationen mit Sonnenenergie.

Jetzt bahnbrechendes DeFi-Projekt entdecken!

Innovativstes L1/L2/Cross-Chain-Projekt

Unter der Kategorie der L1/L2/Cross-Chain-Projekt ist die Ethereum-Layer-2 Arbitrum mit einem Stimmanteil von 47,1 % führend, die 55 % des L2-Marktes ausmacht und unter anderem Arbitrum Rollups und Cross-Chain-Verbindungen unterstützt.

Auf Platz 2 befindet sich gerade die modulare Blockchain Celestia mit 23,9 der Stimmen, die Ausführung und Konsensus auf unterschiedlichen Layers ausführt. Danach kommt die Ethereum-Layer-2 ZKSync Era, die auf 15,6 % kommt und hinter der das Team von ZKSync Era und ZKStark steht, um Blockchains wie das Internet zu skalieren.

Den vierten Platz belegt die Layer-1 Aptos mit 9,1 % der Stimmen, die parallel bis zu 160.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann sowie eine starke Community, niedrige Gebühren und eine hohe Sicherheit bietet.

Mit 4,3 % der Stimmen belegt Axelar den fünften Platz, das sichere und skalierbare Cross-Chain-Kommunikation zwischen allen Blockchains und bisher über 50 ermöglichen soll sowie eine Partnerschaft mit J.P. Morgan für Bridiging-Lösungen aufgebaut hat.

Jetzt in KI-Onlinesicherheit investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.