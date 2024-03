Dritter Platz bei der Wahl zur Secondaries Firm of the Year in der Kategorie Americas und Wahl zur Firm of the Year in Canada

Whitehorse Liquidity Partners (zusammen mit seinen Beratungsgesellschaften, "Whitehorse"), ein spezialisierter Investmentmanager, der sich auf die Bereitstellung strukturierter Liquiditätslösungen für die alternative Anlageklasse konzentriert, freut sich über die Anerkennung durch Private Equity International (PEI) im Rahmen der PEI Awards 2023. Whitehorse belegte den dritten Platz in der Kategorie Secondaries Firm of the Year in the Americas neben Blackstone Strategic Partners und HarbourVest Partners und wurde zur Firm of the Year in Canada gewählt.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir bei den PEI Awards erneut in zwei Kategorien ausgezeichnet wurden", sagte Yann Robard, Managing Partner von Whitehorse. "Zum vierten Mal unter den Top drei der Secondaries Firm of the Year in der Kategorie Americas (2018, 2020, 2022 und 2023) und zum sechsten Mal unter den Top drei in der Kategorie Firm of the Year in Canada (2017, 2018, 2020, 2021, 2022 und 2023). Sie hören uns oft sagen, dass groß schön ist, dass Wachstum gut ist und dass Größe wichtig ist. Unsere Größe hat uns befähigt, nicht gestört. Wir glauben, dass wir größer, besser, schneller und stärker geworden sind, weil wir uns auf gemessenes Wachstum konzentriert haben. Im letzten Jahr haben wir unseren Talentpool vergrößert, uns auf den Weg gemacht, global zu werden, indem wir ein Büro in London eröffnet haben, und unsere Technologieplattform weiterentwickelt. Und das alles, während wir versuchen, für unsere Investoren da zu sein. Wir danken den Abstimmenden für ihre Unterstützung und fühlen uns geehrt, neben vielen anderen erfolgreichen Organisationen der Branche ausgezeichnet zu werden."

Über Whitehorse Liquidity Partners

Whitehorse Liquidity Partners wurde 2015 gegründet und ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung strukturierter Liquiditätslösungen für die alternative Anlageklasse konzentriert. Whitehorse ist der Ansicht, dass der Einsatz von strukturierten Produkten zur Generierung von Liquidität in Private-Equity-Portfolios eine bedeutende und ungenutzte Marktchance darstellt. Seit seiner Gründung hat Whitehorse 15,7 Milliarden US-Dollar an Zusagen erhalten und 20,7 Milliarden US-Dollar in über 230 Transaktionen eingesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.whitehorseliquidity.com.

Haftungsausschluss: Die Auswahlliste für die PEI Awards wurde von PEI auf der Grundlage ihrer eigenen Methoden und Kriterien festgelegt und die Gewinner wurden durch eine Abstimmung der PEI-Leser bestimmt. Die Einreichung von Beiträgen, Abstimmungen oder Nominierungen ist mit keinerlei Kosten verbunden. Niemand sollte die Auszeichnungen als Bestätigung der bisherigen Leistung von Whitehorse oder als Indikator für die zukünftige Leistung interpretieren.

