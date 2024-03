Adobe ADBE erweitert seine Kapazitäten zur Musikgenerierung und -bearbeitung und nutzt dafür generative KI. Kürzlich hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der University of California und Carnegie Mellon Project Music GenAI Control vorgestellt, eine Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Audio anhand von Textbeschreibungen oder Referenzmelodien zu generieren. Das Werkzeug verwendet generative KI, um Benutzern ohne professionelle Erfahrung bei der Erstellung und Bearbeitung von Musik zu helfen. Nutzer können Textbeschreibungen eingeben, Musik anpassen und Clips remixen, was es ideal für Inhaltskreateure macht. Darüber hinaus ermöglicht das Musikgenerierungstool die Anpassung von Tempo, Intensität, wiederholenden Mustern und Struktur. Adobe dürfte aufgrund dieser neuesten Einführung starke Zugkraft unter Content-Erstellern gewinnen.

Globale [...]

Hier weiterlesen