Der Biotech-Sektor profitiert von zahlreichen Faktoren, die auch in den kommenden Jahren ein weiteres Wachstum begünstigen. Anlegern stehen verschiedene Aktien, aber auch Biotech-Fonds zur Verfügung. Der Biotech-Sektor bildet einen sehr aussichtsreichen Bereich, dem wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren weiterhin ein starkes Wachstum bevorsteht. So geht das amerikanische Marktforschungsinstitut Grand View Research davon aus, dass der Biotech-Markt 2023 weltweit bereits eine Größe von 1,55 Billionen US-Dollar erreicht hat und im Zeitraum zwischen 2024 und 2030 mit einer annualisierten Rate von 13,96 Prozent weiterwachsen könnte. Das durchschnittliche Umsatzwachstum der im MSCI World …