Die HanseYachts AG machte zum ersten Mal seit Jahren seinen Aktionären am 19.01.2024 wirklich Freude: Nach einem ersten Rekord-Quartal nach vorläufigen Zahlen auch das zweite Quartal und damit das erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2023/2024 mit Rekordwerten abgeschlossen. Umsatz plus 22,7 %, EBITDA um 12,7 Mio EUR auf Plus 7,1 Mio EUR erhöht - endlich mal ein schwarzes Konzenrergebnis: Um 9,4 Mio EUR verbessert auf Plus 2,9 Mio EUR - die Zeit der Kursverluste, tiefroten Zahlen, verpassten Prognosen und Angst vor einer Insolvenz scheinen sich für die geplagten Aktionäre der HanseYachts zu Ende ...

