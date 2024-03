Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: SportWoche Podcast #98: Reggie Amartey - der sportlich-musikalische neue Co-Podcaster in dieser Podcast-Reihe stellt sich vorReggie Amartey habe ich beim Treffpunkt Essling Sommerfest im Vorjahr kennengelernt, als wir alle improvisieren mussten, weil ein Bandleader kurzfristig ausgefallen ist. Reggie ist eingesprungen und wir sind in Kontakt geblieben, der 25jährige will podcasten, sagte er mir. Und weil er das gut macht und andere sportliche Facetten (Hintergrund Judo, Fussball, Militärsport) als ich abdeckt, ist er natürlich herzlich willkommen, den einen oder anderen Samstag (unseren Sport-Podcast-Tag) zu übernehmen. - Reggie Interviewt Neo-Rapidlerin Lisa Rammel: ...

