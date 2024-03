Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zum Flughafen Wien: "Der Mitte Ja¨nner gegebene Ausblick 2024 mit einem Passagieraufkommen von 39 Mio. fu¨r die Flughafen Wien-Gruppe wurde besta¨tigt sowie der Finanzausblick (Umsatz von rund EUR 970 Mio., EBITDA von u¨ber EUR 390 Mio., Nettogewinn von zumindest EUR 210 Mio.). In der Telekonferenz mit Investoren und Analysten deutete das Management an, dass das Passagiervo- lumen 2024 sogar 40 Mio. fu¨r die Gruppe und 31 Mio. Reisende am Flughafen Wien erreichen ko¨nnte. Basierend auf den Sommerflugpla¨nen der wichtigsten Airlines wird eine sehr starke Sommersaison in Wien ...

