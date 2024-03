Die Volkswagen-Aktie (WKN: 766403) verlor am Freitag über -4% und war damit das Schlusslicht im DAX. Der seit Mitte Januar anhaltende Aufwärtstrend der Wolfsburger wird durch das dicke Minus ebenfalls abrupt unterbrochen. Waren die Jahreszahlen des deutschen Autoriesen denn so schwach? Volkswagen vorgestellt Die Volkswagen AG mit Sitz in Wolfsburg ist der nach Umsatz größte und nach Absatz zweitgrößte Fahrzeughersteller der Welt. Zusätzlich zur Kernmarke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...