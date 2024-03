FLOKI als nächster 10x Meme-Coin: Welcher Coin hat 100x Potenzial?

FLOKI (FLOK) explodiert in den letzten 24 Stunden um rund 100 Prozent und komplettiert damit die Riege der Meme-Coins in der Top 100. So viele Meme-Coins wie aktuell sahen wir noch nie in der Top 100 - DOGE, SHIB, PEPE, BONK, dogwifhat und auch FLOKI hat sich nun einen Platz erobert.

Der Hype um Meme-Coins geht munter weiter und das Momentum ist bullisch. Mit der aktuellen Reaktion zeigt auch FLOKI, dass mit diesem Meme-Coin weiter zu rechnen ist. Zugleich könnte der beste Top 100 Coin in den letzten 24 Stunden mit einer Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar noch Aufholpotenzial haben.

Beim Blick auf die 100 führenden Kryptowährungen fallen heute eigentlich nur Meme-Coins auf, die beträchtliche Wertsteigerungen in den letzten 24 Stunden verzeichnen: Shiba Inu legt um 60 Prozent an nur einem Tag zu, Pepe Coin um etwa 55 Prozent. Diese Coins erfahren einen viralen Aufschwung, wobei ihre Beliebtheit und Zugänglichkeit weltweit Anleger anzieht und zu signifikanten Kursgewinnen führt. Die nächste Meme-Coin-Saison ist in vollem Gange - mit Chancen für mutige Investoren.

Der aktuelle Erfolg unterstreicht den Trend, dass immer mehr Meme-Coins sich unter den Top-Währungen etablieren, getrieben von der gemeinschaftlichen Hoffnung auf schnellen Reichtum. Denn Meme-Coins haben eben keinen realen Nutzen, sondern sind Spekulationsvehikel. Spekulatives Kapital sucht hier Chancen und möchte den nächsten 100x Coin finden.

Die Marktbewertungen für Meme-Coins als Segment, die in den letzten Zyklen bereits 100 Milliarden Dollar erreichten, könnten in dieser Phase sogar noch übertroffen werden, mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von etwa 36 Milliarden Dollar. Dies verdeutlicht das außerordentliche Momentum und das spekulative Potenzial von Meme-Coins - möglicherweise befinden wir uns erst am Anfang einer Meme-Coin-Saison.

FLOKI explodiert: Was ist passiert?

Rund 100 Prozent Kursgewinne an nur einem Tag schlägt sogar die anderen Meme-Coins deutlich. Damit hat FLOKI erneut eine Null im Kurs gelöscht, der Aufwärtstrend geht weiter. FLOKI hat einen Platz unter den Kryptos mit Milliarden-Marktkapitalisierung:

Ursächlich dafür dürfte eben auch der initiierte Token-Burn sein, der 2 Prozent des zirkulierenden Angebots entfernt. Damit sollen Sicherheit und Knappheit von FLOKI geschärft werden.

The $FLOKI developers are set to propose burning 2% of the token's circulating supply to enhance scarcity and bolster network security for the dog-themed cryptocurrency platform.

Ein deflationäres Angebot ist dabei stets bullisch und wird aktuell als Aufhänger für den nächsten Meme-Coin-Pump genutzt.

Ist SMOG der nächste FLOKI?

Anleger, die sich für den spekulativeren Sektor des Marktes interessieren und überdurchschnittliche Renditen anstreben, könnten Meme-Coins auf der Solana-Blockchain in die Analyse einbeziehen. Denn Solana war zuletzt das Zentrum für Meme-Coin-Phänomene wie BONK und MYRO, die beachtliche Kursgewinne verzeichneten.

Zugleich sieht SMOG auch charttechnisch vielversprechend aus. Denn der Meme-Coin erholte sich zuletzt massiv und konnte untergeordnet einen Aufwärtstrend etablieren. Dieser findet aktuell Fortsetzung und könnte zeitnah das Allzeithoch herausnehmen und hier das nächste Kaufsignal generieren.

Die Faszination für auf Solana basierende Meme-Coins bleibt damit groß, besonders wenn diese mit Airdrops kombiniert werden, was neue Anreize schafft. Ein Paradebeispiel für diese Strategie ist eben SMOG.

SMOG erfährt weiterhin eine positive Marktdynamik und hat seine Community auf über 60.000 Krypto-Fans ausgebaut, mit mehr als 30.000 Besitzern des SMOG Tokens. Mit Plänen für einen der umfangreichsten Solana-basierten Airdrops in naher Zukunft, steht Investoren noch die Chance offen, sich zu beteiligen. Ferner können diese über die offizielle Website exklusiven Zugang zu den letzten Meme-Coins zu einem Sonderpreis erhalten. Neben 10 Prozent Rabatt winkt hier direkt eine attraktive Staking-Rendite von aktuell 42 Prozent.

Im März 2024 bleibt SMOG damit in der bullischen Marktphase ein vielversprechendes Investment. Wer jetzt noch einsteigt, dürfte zugleich vom baldigen SMOG Airdrop profitieren.

