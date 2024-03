Dar Global steigt mit einer Eigenkapitalrendite von 23 % auf eine nie dagewesene Wachstumsstrecke ein

DUBAI, VAE, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, der internationale Bauträger für Luxusimmobilien, gab heute seine geprüften Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 360,6 Mio. USD und verzeichnete einen deutlichen Anstieg des Bruttogewinns auf 146,4 Mio. USD bei einer gesunden Marge von 41 %.

Der Umsatz von Dar Global stieg im Vergleich zum Jahr 2022 um 351 %. Der Gewinn vor Steuern belief sich auf 81,2 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 5,2 Mio. USD im Jahr 2022.

Die ehrgeizige Wachstumsstrategie des Unternehmens in neuen Märkten nach der Notierung an der Londoner Börse hat dazu geführt, dass der Bruttoinlandswert (GDV) des Portfolios bei 12 aktiven Projekten auf 5,9 Milliarden USD gestiegen ist.

Aufgrund der anhaltend starken Kundennachfrage nach neuen und bestehenden Projekten verzeichnet das Unternehmen 2023 einen Anstieg der vertraglich vereinbarten Verkäufe auf 1.498 Einheiten, was einem Gesamtverkaufswert von ca. 1.025 Millionen USD. In der Zwischenzeit verzeichnete Dar Global auch einen Anstieg seines Nettoinventarwerts auf 465,4 Mio. USD gegenüber 281,4 Mio. USD zum 31. Dezember 2022.

Ziad El Chaar, Geschäftsführer von Dar Global, kommentierte: "Nach unserer erfolgreichen Notierung an der Londoner Börse im Februar 2023 war dies ein hervorragendes Jahr für Dar Global. Wir haben ein starkes Umsatzwachstum und einen deutlichen Gewinnanstieg erzielt und setzen unsere ehrgeizige Strategie weiter um."

"Wir haben ein einzigartiges Angebot geschaffen, das sich auf die Entwicklung von luxuriösen Zweitwohnungen an einigen der begehrtesten Orte der Welt für wohlhabende, international mobile, globale Bürger konzentriert. Mit dieser Strategie heben wir uns von anderen Bauträgern ab und erfreuen uns einer hohen und anhaltenden Nachfrage bei einem Kundenstamm, der weit weniger konjunkturabhängig ist."

"Mit Blick auf die Zukunft bedeutet unsere spannende Entwicklungspipeline und unsere starke Kapitalposition, dass Dar Global gut aufgestellt ist, um selektiv in neue Märkte einzutreten, in denen wir überzeugende Möglichkeiten sehen, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien. Damit sind wir in der Lage, unsere strategischen Ziele in den kommenden Jahren mit neuem Vertrauen zu erreichen."

Dar Global geht mit einer starken Bilanz in das Jahr 2024, die einen Barmittelbestand von 238,5 Mio. USD aufweist, davon 80,2 Mio. USD an freien Mitteln und 158,3 Mio. USD an Mitteln mit Verfügungsbeschränkung, und verfügt über eine Gesamtliquidität von 216,3 Mio. USD (einschließlich nicht in Anspruch genommener Kreditfazilitäten).

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2352271/Dar_Global.jpg