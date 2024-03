Wochenrückblick: DAX® steigt & Inflation sinkt

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Dafür haben wir die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



In der abgelaufenen Börsenwoche durften wir uns verschiedenster Ereignisse erfreuen. Neben diversen Quartalszahlen aus der ganzen Welt gab es auch wichtige und hervorragenden Nachrichten aus Deutschland und Japan, die für Aufmerksamkeit sorgten. Mit diesen möchten wir auch beginnen und einen Blick auf den deutschen Leitindex werfen.



Ein Allzeithoch kommt selten alleine



Am Morgen des 1.März gelang es dem deutschen Leitindex DAX®, zum siebten Mal in Folge einen neuen Rekordstand zu erreichen. Der DAX® kletterte auf ein Hoch von über 17.816 Punkten und überstieg damit das Hoch aus der Vorwoche. Ebenfalls gelang es dem Nikkei®, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Nachdem der japanische Index in der Vorwoche bis auf 39.000 Punkte ansteigen konnte, knackte er diese Woche die 40.000 Punkte Marke und begab sich damit in "Uncharted Territory". Auch am Freitag, dem ersten März, wurde erneut ein Allzeithoch erreicht.















Das Main Event der vergangenen Woche: die deutsche Inflation ist weiter rückläufig



Am Donnerstag, dem 29.02.2024 wurde der neue Verbraucherpreisindex der Bundesrepublik veröffentlicht. Aus dieser Publikation ging hervor, dass die Inflationsrate in Deutschland weiter rückläufig ist. Die Teuerungsrate liegt nun bei 2,5 %. Damit werden die Rufe nach einer Senkung des Leitzinses von seitens des Marktes natürlich lauter. Der Leitzins liegt nach wie vor bei 4,5%, die nächste Tagung der Europäischen Zentralbank ist für den 07.03.2024 terminiert.



Die Quartalssaison war auch in der letzten Woche weiter im Gange. Uns erreichten die Ergebnisse verschiedener Unternehmen aus Deutschland: konkret waren MTU, Puma, MunichRE und Daimler Truck an der Reihe.



Daimler Truck schaltet einen Gang hoch



Zum Morgen des Freitags hat Daimler Truck den Markt mit ihrem Jahresbericht überraschen können. Der Umsatz wurde um 10% auf 55,9 Mrd. Euro ausgebaut. Dieser Anstieg wurde trotz der Lieferantenengpässe erzielt. Nur ein Prozent mehr LKWs und Busse wurden weltweit im Vergleich zum Vorjahresniveau verkauft. Das adjustierte EBIT wuchs somit um 39%, damit hat die Firma einen weiteren Rekord aufstellen können.







Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort haben veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC