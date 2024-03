Die Stadtwerke Bochum und die Bochum Wirtschaftsentwicklung haben die Ladeinfrastruktur in den Parkhäusern der Bochumer Innenstadt auf aktuell 92 Ladepunkte ausgebaut. Sollte der Bedarf an die Ladeinfrastruktur in den Parkhäusern steigen, soll die Anzahl der Ladepunkte in den nächsten Jahren sukzessive auf 150 erweitert werden können. Durch den Neubau der Parkhäuser P7 (Kurt-Schumacher-Platz) und Husemann-Karree sind knapp 40 neue Ladepunkte entstanden. ...

