Warschau, Polen, 2. März 2024 (ots/PRNewswire) -PKP Intercity hat Anfang 2024 Verträge für 200 km/h-Lokomotiven und Triebwagen unterzeichnet oder vergeben. Die Flotte des Unternehmens wird durch 95 hochmoderne Lokomotiven und 450 Triebwagen, die mit 200 km/h fahren können, verstärkt.PKP Intercity setzt seine 6,25 Milliarden Euro teure Strategie "Großprojekte Bahn" um, um ausschließlich eine Fahrzeugflotte zu betreiben, die Geschwindigkeiten von 160 km/h oder mehr erreicht. Mehr als 60 % der Lokomotiven und fast 50 % der Triebwagen sollen mit 200 km/h fahren.Dies stellt sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht eine erhebliche Aufwertung der PKP-Intercity-Flotte dar. Die neuen Verträge werden es dem Unternehmen ermöglichen, einen Premium-Service anzubieten, mit dem die Fahrgäste schneller und bequemer reisen können.Moderne LokomotivenAnfang dieses Jahres unterzeichnete PKP Intercity einen Vertrag über 63 Mehrsystemlokomotiven des Typs Griffin mit einer Option für 32 weitere. Der Vertrag hat einen Wert von fast 533 Millionen Euro und kann sich auf fast 810 Millionen Euro erhöhen, wenn die Option ausgeübt wird. Der Vertrag wird dem Luftfahrtunternehmen helfen, sein rollendes Material auszurichten und seine betrieblichen Kapazitäten zu erhöhen. Ein weiterer Auftrag über 15 Mehrsystemlokomotiven des Typs Griffin, die Anfang 2024 geliefert werden sollen, ist in Vorbereitung. PKP Intercity wird über insgesamt 110 elektrische Hochgeschwindigkeitslokomotiven verfügen.Die neuen Lokomotiven werden auf Bahnstrecken mit unterschiedlichen Spannungen eingesetzt werden können. Der Hersteller plant, die Fahrzeuge für den Betrieb in sechs Ländern zuzulassen: Polen, Deutschland, Österreich, die Tschechische Republik, die Slowakei und Ungarn.Neues Design von TriebwagenPKP Intercity betreibt 265 Triebwagen, die eine Geschwindigkeit von 200 km/h erreichen können. Anfang Februar gab das Unternehmen den ausgewählten Lieferanten für einen Vertrag über den Kauf von 300 neuen Triebwagen mit einer Option für weitere 150 bekannt. Dies ist bei weitem das größte Fahrzeugprojekt, das PKP Intercity je durchgeführt hat, sowohl was die Anzahl der Fahrzeuge als auch den Gesamtwert des Kaufs betrifft. Für den Hauptauftrag von 300 Fahrzeugen wird das Unternehmen 1 Milliarde Euro bereitstellen, die Erweiterung um weitere 150 Triebwagen wird den Betrag auf 1,5 Milliarden Euro erhöhen. Sobald die Lieferung abgeschlossen ist, wird die Zahl der Triebwagen, die mit einer Geschwindigkeit von 200 km/h fahren, auf über 700 ansteigen. Die Ausschreibung umfasst den Kauf von Triebwagen verschiedener Typen: mit und ohne Abteil, Restaurant und Tag und Nacht. Die neu gestalteten Railcards werden für die Schienennetze in der Tschechischen Republik, Deutschland, Österreich, der Slowakei, Ungarn und Litauen zugelassen sein.