SALT LAKE CITY, March 02, 2024, ein Technologieunternehmen für Wissen im Bereich der Erzkörper, das früher als Abteilung für geologische Datendienste von Boart Longyear tätig war, feiert den ersten Jahrestag seiner Gründung als hundertprozentige Tochtergesellschaft. Veracio stellt eine Reihe von Angeboten für das Jahr 2024 vor, darunter die neuen und überarbeiteten Werkzeuge zur Erforschung von Erzkörpern - TruScan® 2, TruProbe® und StrataTM. Diese Werkzeuge werden die Erzkörperforschung in den Bereichen Exploration, Ressourcendefinition und Produktion weltweit verbessern, automatisieren und digital transformieren.



JT Clark, CEO von Veracio, reflektiert diese Reise: "In nur einem Jahr - von der Vorstellung von Veracio bis heute - haben wir bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Unsere neuen Technologien, das Engagement unseres Teams und unsere strategischen Akquisitionen wie Minalyze sind allesamt Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung unserer übergreifenden Vision, die Art und Weise, wie wir das Wissen über Erzkörper erfassen und nutzen, von der Exploration bis zur Produktion zu verändern."

Veracio wird sein fortschrittliches Portfolio an Erzkörpertechnologien auf dem kommenden PDAC-Kongress vom 3. bis 6. März in Toronto, Kanada, vorstellen:

TruScan® 2, ausgestattet mit HyperXRFTM, einer mineralogische Lösung, die in die preisgekrönte Scanning-Plattform von Veracio integriert ist, bietet co-registrierte Datenströme aus Hyperspektral- und XRF-Scanning, unterstützt durch verbesserte QA/QC. Die vielseitigen Scanfunktionen von Chips und Bohrkernen liefern den Teams innerhalb von 24 Stunden Scandaten, einschließlich mineralogischer Daten. Die Feldversuche beginnen Anfang des zweiten Quartals, gefolgt von den ersten Lieferungen an Kunden im dritten Quartal 2024. Vorbestellungen sind ab heute möglich.



TruProbe®, eine integrierte App-, Cloud- und stackfähige Hardware-Lösung, die sowohl Bohrinsel- als auch Bohrlochsensortechnologien kombiniert. TruProbe® baut auf den Grundlagen des nördlich gelegenen TruGyro von Veracio auf und enthält einen robusten Gammasensor, der es den Betreibern ermöglicht, sowohl die Bohrlochabweichung als auch das Gamma gleichzeitig zu erfassen. Auf der Bohrinsel stellt die App eine Verbindung zu einem Azimutausrichter und einem drahtlosen Tiefenmesser her. Die Software sowohl in der Handheld-App als auch in der Cloud steigert die Effizienz und Genauigkeit durch ein einfaches, benutzerfreundliches Design, während die Hardware für einen sichereren und schnelleren Betrieb in branchenübliche Fahrwerke integriert ist. TruProbe® kann ab heute bestellt werden.



StrataTM ist die Cloud-Technologie-Umgebung von Veracio, und 2024 wird noch mehr in diesem Bereich hinzugefügt werden. Diese Cloud-Umgebung stellt sicher, dass hochentwickelte Softwareangebote zur Verfügung stehen, die mit der gesamten Veracio-Hardware kombiniert werden können, die nun durch die jüngsten Ergänzungen des MinalyzeTM Software-Angebots, einschließlich MinaloggerTM, weiter ergänzt werden. Für die Vermessung von Bohrlöchern bietet die nahtlose Anbindung an die TruProbe® App eine neue Möglichkeit, den 3D-Bohrpfad zu visualisieren und den Teams einen benutzerfreundlichen Datenzugriff zu ermöglichen, um ihre Projekte voranzutreiben, egal wo auf der Welt sie sich befinden.





Mike Ravella, Chief of Innovation, betonte: "Dieses Portfolio ist erst der Anfang unserer Reise. Wir entwickeln uns ständig weiter und sind bestrebt, das Wissen über die nächste Generation von Erzkörpern voranzutreiben und es an die Spitze der Branche zu bringen."



Der Aufstieg von Veracio in der globalen Bergbaubranche im Jahr 2023 wurde durch strategische Transaktionen vorangetrieben, die Veracio zum Weltmarktführer im Bereich Kernscanning und zu einem starken Wettbewerber bei bohrerbetriebenen Werkzeugen machten. Zu den bemerkenswerten Erfolgen gehört die erfolgreiche Übernahme von Minalyzeund die Zusammenarbeit mit TruScan-Kunden wie Foran Miningund Newcrestin Kanada sowie Sierra Gordain Chile. Darüber hinaus schloss Veracio eine Vertriebspartnerschaft mit International Directional Services) in den Vereinigten Staaten sowie Branchenpartnerschaften mit Organisationen wie Tribe Techund dem Australasian Institute of Mining and Metallurgy. Diese Partnerschaften, die von gemeinsamen Visionen von Innovation und Effizienz angetrieben werden, zeigen Veracios Vision des Fortschritts und veranschaulichen das Engagement von Veracio, die Bergbaubranche mit intelligenteren Daten und einem geringeren ökologischen Fußabdruck in die Zukunft zu führen.

Entdecken Sie die neuesten Fortschritte von Veracio in der Erzkörpertechnologie auf der kommenden PDAC-Konferenz vom 3. bis 6. März in Toronto, Kanada. Seien Sie bei der exklusiven Vorstellung von TruScan® 2 dabei, dem nächsten Produkt von Veracio zum Scannen im Bereich des Wissens über Erzkörper, und erfahren Sie aus erster Hand, wie wir die Grenzen der Scantechnologie verschieben.

Datum : Sonntag, 3. März 2024

: Sonntag, 3. März 2024 Ort: Stände 101 und 853 (PDAC)

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, sich mit unseren Experten auszutauschen, unsere bahnbrechenden Produkte kennenzulernen und aus erster Hand zu erfahren, wie Veracio heute die nächste Generation des Wissens über Erzkörper prägt.

Veracio, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Boart Longyear, bietet Bergbaukunden eine Reihe von Lösungen zur Verbesserung, Automatisierung und digitalen Umgestaltung ihrer Erzkörperforschung in den Bereichen Exploration, Ressourcenbestimmung und Produktion. Als Verfechter eines modernen Ansatzes mit einem breit gefächerten Produktportfolio verbindet Veracio Wissenschaft und Technologie mit digitaler Zugänglichkeit, indem es fortschrittliches Scanning, Sensorik mit strenger Datenverwaltung und den Einsatz von KI nutzt, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu beschleunigen und die Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette deutlich zu verbessern.

