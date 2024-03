Lufthansa wechselt nahezu den gesamten Vorstand aus. Tarifstreit mit UFO geht in die nächste Runde und schient zu eskalieren.Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa (DE0008232125) wechselt nahezu den gesamten Vorstand aus. Von sechs Vorstandspositionen bleiben aktuell nur der Vorstandschef Carsten Spohr und der Personalvorstand Michael Niggemann in der aktiven Rolle. Aufgrund der hohen Kosten plant der Aufsichtsrat sogar, einen der Vorstandspositionen in Zukunft gar nicht mehr zu besetzen.Anzeige:Die Umstrukturierung des Konzerns wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...