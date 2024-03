In schneller Folge gab es in dieser Woche neue Rekorde an den Börsen zu sehen und die gute Marktstimmung will einfach nicht nachlassen. Vielleicht auch deshalb gelingt es den Börsianern, über so manche negative Neuigkeit ein wenig hinwegzusehen. Mahnende Worte finden zumindest derzeit eher wenig Beachtung.Große Aufmerksamkeit bekam am Freitag Plug Power (US72919P2020). Der Wasserstoffkonzern stellte sein Zahlenwerkt für das vergangene Quartal vor und grob zusammengefasst hagelte es Enttäuschungen. Die Umsätze konnten zwar ordentlich anziehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...