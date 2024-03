Freitag, 1. März Entspannt. Von der GenZ kann man viel lernen, sie wissen, was sie wollen, sie chillen gerne, sie tun die Dinge, die ihnen Spass machen. Und vor allem: Sie sind klug. Ich bin jedesmal angetan, wieviel Wissen meine jungen Podcastgäste haben, wieviel Neugierde. Schönheitsfehler: Viele können so entspannt sein, weil sie vom Geld ihrer Eltern leben, die nicht so entspannt leben konnten und ordentlich reinhackeln mussten. Ich glaube, wenn sich das politische Mindset dahingehend ändert, dass die Jugend gehört wird, so wird auch ein Umdenken zu mehr Leistungsgedanken kommen. Dies zb in Klimafragen, aber auch in der Geldanlage, man ist wütend über die Besteuerung. Junge Leute kennen sich über Podcasts, Tutorials oder Finfluencer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...