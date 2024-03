Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Freitag vor dem Wochenende einen schönen Anstieg geschafft. Das ist ein gutes Zeichen, wenngleich der Titel noch immer nicht den gesamten Durchbruch nach oben vor Augen hat. Es ging am Freitag um annähernd 2 % nach oben. Noch hat sich damit nicht viel getan. Was nicht ist, sollte aber noch werden, wenn es nach den Analysten [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...