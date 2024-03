Krypto News: Meme Coins mit Potenzial

Meme Coins haben in letzter Zeit den Kryptomarkt gefesselt, da sie enorme Kursanstiege verzeichnet haben. Dabei konnte während der vergangenen sieben Tage unter anderem Pepe um 230 %, Floki um 252 % und Dogwifhat um 250 % steigen. Aber auch viele andere haben zweistellige und dreistellige Prozentzahlen verzeichnet. Wesentlich größere Potenzial bieten hingegen diese sinnvollen und nützlichen Memecoins, welche viele Wettbewerber gekonnt in den Schatten stellen. Lesen Sie nun den Beitrag, um rechtzeitig von ihnen zu erfahren.

Scotty the AI

Der Meme Coin Scotty the AI stellt einen Scottish Terrier dar, welcher als Wachhund das Web3 überwacht und beschützt. Dabei soll er sich zu dem führenden Markenzeichen für Onlinesicherheit im KI-Zeitalter entwickeln.

Scotty the AI positioniert sich auf einem besonders chancenreichen Markt, da er im Vergleich zu anderen Kryptosektoren praktisch nicht vorhanden ist. Somit fällt das Projekt wesentlich leichter auf und hat auch weniger Sorgen über Konkurrenz. Stattdessen kann es sich sogar einen bedeutenden Entwicklungsvorsprung gegenüber Nachzüglern erarbeiten.

Angesichts der dramatisch zunehmenden Gefahren durch das exponentielle Wachstum der künstlichen Intelligenzen wird der Bedarf für KI-Sicherheitslösungen umso größer. Denn auch Hacker und Betrüger machen sie sich zunutze, damit noch viel effektiver als zuvor agieren.

Jetzt $SCOTTY Coins kaufen!

Um mit dieser kontinuierlich schlimmer werdenden Gefahr mithalten zu können, verwendet auch Scotty the AI fortschrittlichste KI-Lösungen. Diese entwickeln sich mithilfe von umfangreichsten Datenbanken und maschinellem Lernen in Echtzeit weiter, um somit den Hackern zuvorzukommen.

Eines der ersten KI-Tools ist Scotty Swap, welches eine außergewöhnlich sichere Tauschfunktion für Kryptoassets ist. Durch diese sollen unter anderem raffinierteste Sweeper-Attacken verhindert werden. Aufgrund der großen Vorteile für Wale und institutionelle Investoren könnte sich Scotty the AI leicht als Standard etablieren und von hohen Gebühreneinnahmen profitieren.

Hinzu kommt der KI-Chat Scotty Chat, von dem Nutzer 24/7 eine individuelle Beratung wie von den am besten informierten KI-Onlinesicherheitsexperten erhalten, wobei Scotty the AI übermenschliche Analysefähigkeiten besitzt. Mit diesem erhält man nicht nur in jeder Not eine professionelle Beratung, sondern kann auch Smart Contracts und mehr analysieren.

Jetzt in Scotty the AI investieren!

Meme Kombat

Bei Meme Kombat handelt es sich um ein besonders originelles Meme Coin-Projekt. Denn es vereint die viralsten Meme-Ikonen in nur einem einzigen Coin. Deshalb vermuten viele Analysten, dass $MK auch das vereinte Steigerungspotenzial bieten könnte. Schließlich werden somit auch die einflussreichen und aktiven Gemeinschaften der anderen Meme Coins angesprochen.

Jedoch hat Meme Kombat noch viel mehr zu bieten. Denn auch er zeichnet sich durch einen realen Nutzen aus. So wird zu Beginn ein Arenakampfspiel im Stil des international populären Mortal Kombats entwickelt. Anstelle der traditionellen Charaktere treten jedoch die einzelnen Meme-Ikonen in Kämpfen gegeneinander an, um somit über den P2E-Mechanismus Belohnungen in Kryptowährungen zu verdienen.

Jetzt $MK Coins kaufen!

Besonders interessant wird Meme Kombat jedoch dadurch, dass es sich ebenfalls auf dem Zukunftsmarkt der künstlichen Intelligenzen eindrucksvoll positioniert. Denn durch sie sollen eine atemberaubende Tiefe und niemals langweilig werdende Spiele ermöglicht werden. Ebenso lässt sich das Projekt somit viel schneller, günstiger und hochwertiger skalieren, was ihm einen Vorteil gegenüber Konkurrenten verleiht.

Das von Kryptoexperten wie Matt Whiteman vorangetriebene Projekt zeichnet sich auch durch eine hohe Seriosität und Sicherheitsüberprüfungen aus. Zudem konnten das Finanzierungsziel des Vorverkaufs in Höhe von 10 Mio. USD bereits überschritten werden. Aufgrund der extremen Nachfrage wurde jedoch den Wünschen der Gemeinschaft nachgegangen und noch eine limitierte Tokenanzahl zusätzlich zum Kauf bereitgestellt.

Bereits in weniger als 3 Tagen sollen die erste Listungen von Meme Kombat an Kryptobörsen erfolgen. Zeitgleich ist der Launch des Spiels geplant, sodass schon schnell die natürliche Nachfrage zu den Spekulationen hinzukommt, was sich wiederum stützend bis treibend auf den Kurs auswirken dürfte. Dies sowie die enorme Nachfrage und die Tatsache, dass 76 % der Coins über das Staking gesperrt wurden, geben einen Vorgeschmack auf die Kursentwicklung.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

Smog

Der faszinierende Meme Coin Smog hat die Krypto-Community in seinen mysteriösen Bann gezogen. Denn er macht sich nicht nur das bisher praktisch nicht vorhandene Drachen-Image zunutze, welches passend zum chinesischen Jahr des Drachens gewählt wurde und somit vor allem in Asien leichter eine Fangemeinde aufbauen kann, zumal der Drache dort auch eine starke spirituelle und kulturelle Bedeutung hat.

Das für Macht und Einflusskraft stehende chinesische Symbol des Drachens ist somit ein besonders treffendes Branding für einen Meme Coin, welcher sich mit seiner aktiven Gemeinschaft von loyalen Unterstützern an die Spitze kämpft. Dafür hat sich das Team ein ausgesprochen intelligentes Geschäftsmodell überlegt, welches unter anderem von dem Erfolgsrezept der hochpreisigen NFT-Kollektion Bored Ape Yacht Club inspiriert wurde.

Jetzt $SMOG Coins kaufen!

Denn es wird eine exklusive Geheimgesellschaft geboten, welche im Falle von Smog jedoch aus einflussreichen Kryptoexperten besteht. Um es in diesen begehrten Kreis zu schaffen, müssen interessierte Anwärter allerdings zunächst einige spielerische Aufnahmerituale erfolgreich bestehen. Durch diese werden zugleich die Rankings auf entscheidenden Krypto-Websites verbessert und die Reichweite gesteigert.

Smog hat sich dabei ganz dem Erfolg seiner Gemeinschaft verpflichtet. Die sogenannten loyalen Auserwählten werden durch besonders großzügige Belohnungen in Form von AirDrops belohnt. Dafür wurden 35 % der Gesamtversorgung vorgesehen, wobei auch täglich AirDrops an Tokeninhaber von anderen Meme Coins zur Reichweitenvergrößerung stattfinden. Die für das Marketing vorgesehenen 50 % der Token könnten zudem die Viralität enorm beflügeln.

Nachdem Smog schon am ersten Tag mit einem Kursanstieg von 714 % den führenden Solana-Meme Coin und Platz 3 Bonk fast um das Doppelte übertreffen konnte, hat er erst heute wieder ein neues Allzeithoch ausgebildet. Zudem ist die Community auf 38.170 Halter gewachsen und es wurden schon über 800.000 Aufgaben für Smog abgeschlossen.

Jetzt in Smog investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.