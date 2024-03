Injective Kurs Prognose: Darum hat diese DeFi-Blockchain 20x Potenzial

In den letzten 24 Stunden erleben wir bei Injective einen deutlichen Rücksetzer mit Kursverlusten von rund 4 Prozent. Dennoch summieren sich die Kursgewinne in der laufenden Woche auf rund 25 Prozent. Die Marktkapitalisierung des zirkulierenden Angebots liegt bei rund 4 Milliarden US-Dollar. Die Jahresperformance beträgt aktuell rund 20 Prozent - übergeordnet sehen wir bei Injective noch eine Konsolidierung, die sich nun aufzulösen scheint. Damit könnte der Bullenmarkt für Injective in 2024 explosiv werden.

Doch warum ist Injective (INJ) möglicherweise ein Top-Pick für 2024?

Injective: Bullischer Ausblick für 2024

Injective etabliert sich 2024 als eine der aufregendsten Plattformen im Bereich der dezentralen Finanzen, angetrieben durch die Basis auf der Cosmos-Blockchain mit einem besonderen Fokus auf DeFi. Kommt der DeFi-Summer, dürfte Injective als Top 50 Altcoin das Mittel der Wahl für viele Trader sein. Denn hier ist es klar, dass Injective massiv profitiert.

Was Injective besonders macht, ist die gezielte Interoperabilität, die Nutzern die Verbindung zu einer Vielzahl von Blockchains außerhalb des Cosmos-Ökosystems ermöglicht, darunter Ethereum, Solana und Avalanche. Diese weitreichende Kompatibilität stellt einen bedeutenden Vorteil dar, der sowohl von Entwicklern als auch Nutzern geschätzt wird. Denn Injective ist zugänglich und lässt sich vernetzt nutzen.

Entwickler profitieren ferner von der Möglichkeit, DeFi-Plattformen mit einfachen, einsetzbaren Bausteinen zu erstellen, ohne die Mühen und Kosten, die eine Entwicklung von Grund auf mit sich bringt. Dies vereinfacht den Prozess erheblich und bietet eine solide Infrastruktur für Innovationen. Deshalb ist Injective traditionell bei Entwicklern beliebt.

Seit dem Start des Mainnets hat das Ökosystem von Injective ein massives Wachstum erlebt, mit einem Anstieg des Gesamtwertes aller hinterlegten Vermögenswerte (TVL) von etwa 25 Millionen auf fast 150 Millionen US-Dollar in nur zwei Monaten. Mit einer Umlaufmenge von 93,4 Millionen, einem Gesamtangebot von 100 Millionen und einer Marktkapitalisierung von 4 Milliarden US-Dollar steht Injective auf einem soliden Fundament. Die Fundamentaldaten überzeugen und machen weitere Kursgewinne wahrscheinlich.

Ein eingebauter deflationärer Mechanismus verstärkt die Attraktivität von INJ weiter. Die Layer-1-Blockchain übertrifft Solana zugleich hinsichtlich der Geschwindigkeit um das Doppelte und verzeichnet nahezu keine Ausfallzeiten. Damit könnte die Layer-1 zum Top-Pick im DeFi-Hype 2024 werden.

DeFi-Hype & AI-Narrativ: Bullische Prognose für 2024

Stets stellen sich Anleger die Frage, welche Marktsegmente in 2024 besonders gut laufen könnten. Eine nicht wirklich verrückt anmaßende Wette könnte sich auf DeFi und AI beziehen. Denn eine DeFi-Saison scheint wahrscheinlich, das KI-Narrativ ist auch im aktuellen Meme-Hype omnipräsent.

Im Jahr 2024 erleben wir aktuell bereits massives Interesse an KI-gestützten Kryptowährungen, nachdem diese bereits im Vorjahr für Furore gesorgt haben. Die kontinuierliche Weiterentwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz macht AI-basierte Kryptos zum zentralen Thema.

Ein solches Projekt ist beispielsweise Scotty the AI, das auf die Verbesserung der Sicherheit innerhalb der Blockchain-Technologie abzielt. Mit Hilfe von fortschrittlichen Algorithmen identifiziert Scotty Betrugsversuche frühzeitig und ermöglicht präventive Gegenmaßnahmen. Das Projekt lockt derzeit mit einer Staking-Rendite von 97 Prozent, was es zu einer verlockenden Wahl für Investoren macht, die auch passive Rewards schätzen.

Mehr über SCOTTY erfahren

Scotty repräsentiert dabei eine spannende Synthese aus Künstlicher Intelligenz und dem Trendsegment der Meme-Coins, wodurch es sowohl praktischen Nutzen als auch virales Potenzial verspricht. Die Kapazität, komplexe Codes und Algorithmen effizient zu analysieren und dabei Unregelmäßigkeiten aufzudecken, macht Scotty the AI prädestiniert für das aktuelle Narrativ. Der Vorverkauf konnte fast 1,5 Millionen US-Dollar erlösen - in rund 10 Tagen steht hier die nächste Preiserhöhung an, womit sich risikoaffine Trader gerne in den nächsten Tagen mit SCOTTY beschäftigen könnten.

Zum Scotty the AI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.