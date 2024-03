Top Trader: "MYRO wird der nächste Milliarden Dollar Meme Coin und Dogwifhat überholen"

Die Meme Coin Season ist in vollem Gange. Ein Blick auf die 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung zeigt, dass die größten Gewinner der letzten Woche, die ihren Wert verdoppeln bis vervierfachen konnten, lauter Meme Coins sind. Dabei haben gleich zwei Coins zum ersten Mal die Milliarden Dollar Marke überschritten. Nun gehen Trader davon aus, dass $MYRO der nächste Meme Coin sein wird, dem das gelingt. Dogwifhat soll dabei schon bald überholt werden.

Solana Meme Coins starten durch

Schon mit dem Erfolg von BONK im Dezember letzten Jahres hat es zahlreiche Trader ins Solana-Ökosystem gezogen. Die Blockchain, die nicht nur schneller, sondern auch viel günstiger als Ethereum ist, hat dadurch einen starken Zuwachs bei den Nutzerzahlen und den Transaktionen erlebt. Nun war es eine Zeit lang ruhig um Solana, wobei auch der SOL-Kurs von 125 Dollar auf 80 Dollar eingebrochen ist. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Neben Dogwifhat, der seinen Wert in der letzten Woche mehr als verdoppelt hat, hat auch MYRO in den letzten 24 Stunden um mehr als 22 % zugelegt.

(MYRO Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

$MYRO hat sein bisheriges Allzeithoch bei einer Marktkapitalisierung von rund 250 Millionen Dollar erreicht. Nachdem es nun eine Zeit lang ruhig war um den Meme Coin, der nach dem Hund eines der Solana-Gründers benannt ist, konnte dieser nun ebenfalls vom Meme Coin Hype profitieren. Dabei hat sich der Kurs in der letzten Woche verdoppelt. Allein in den letzten 24 Stunden hat auch das Handelsvolumen bei 100 Millionen Dollar gelegen, was Trader zu der Annahme führt, dass schon bald die ganz großen Kryptobörsen den Coin listen dürften.

Added meme Solana founders dog coin $MYRO@CryptoWizardd shilled me personally and said get in. Dumb retail will buy dog coins on Solana



$100M volume. Insane. Send to $1B



Tatsächlich lässt das hohe Handelsvolumen darauf schließen, dass der Coin, der schon jetzt an zahlreichen Kryptobörsen gelistet ist, auch schon bald auf Coinbase oder Binance zu finden sein könnte. Sollte es dazu kommen, stehen die Chancen gut, dass $MYRO nach BONK und Dogwifhat der nächste Meme Coin auf Solana wird, der die Milliarden Dollar Marke knackt.

Stiehlt SMOG MYRO die Show?

Nicht nur für $MYRO stehen die Chancen für einen Run auf eine Milliarde Dollar gut. Mit dem $SMOG-Token ist ein weiterer Meme Coin auf Solana gelauncht worden, der bereits nach wenigen Tagen eine Bewertung von mehr als 100 Millionen Dollar erreicht hat. Frühe Investoren konnten dabei innerhalb von 72 Stunden eine Rendite von mehr als 4.000 % mitnehmen, was zu einer Korrektur geführt hat, von der heute nichts mehr zu spüren ist. Erst vor wenigen Stunden hat $SMOG ein neues Allzeithoch, womit auch MYRO schon bald überholt werden könnte.

Jetzt $SMOG Website besuchen.

(SMOG Kursverlauf - Quelle: Dextools)

$SMOG hält Anleger mit einer Staking-Funktion länger bei Laune. Staker, die ihre Token für mindestens 3 Monate sperren, erhalten dafür eine APY (jährliche Rendite) von 42 %. Das hat dazu geführt, dass bereits ein beachtlicher Anteil des Gesamtangebots im Staking Pool gebunden ist, was eine gewisse Preisstabilität nach sich zieht. Außerdem überzeugt $SMOG mit einer der größten Airdrop Kampagnen im Solana-Ökosystem, wofür weitere 35 % des Gesamtangebots reserviert wurden.

Um sich den Airdrop zu sichern, können Trader auf der SMOG-Website verschiedene Quests erledigen. Je mehr Aufgaben erledigt werden, desto mehr Erfahrungspunkte (XP) erhält man. Je mehr XP man am Ende hat, desto mehr $SMOG-Token bekommt man. Dieser spielerische Ansatz zieht offenbar immer mehr Trader an, da das Farmen von Airdrops gerade im Solana-Ökosystem äußerst beliebt ist, wobei $SMOG inzwischen auch auf Ethereum gebridget wurde, um noch mehr Käufer anzusprechen. Es könnte also ein Kopf an Kopf Rennen zwischen MYRO und SMOG zur Milliarden Dollar Marke werden, wobei das Gewinnpotenzial im Erfolgsfall bei SMOG größer wäre, da die Bewertung aktuell noch niedriger ist.

Jetzt $SMOG kaufen.



